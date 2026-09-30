Śmiertelny wypadek w Żdżarze. Pijany kierowca z zakazem uderzył w latarnię

Tragiczny wypadek w miejscowości Żdżar

We wtorek, 29 września 2026 roku, w miejscowości Żdżar doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-letni mieszkaniec Kałuszyna, który kierował Peugeotem, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na prawe pobocze. Następnie samochód uderzył w przydrożną latarnię. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 30-letni pasażer, mieszkaniec gminy Kotuń.

Ucieczka i zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy

Kierowca Peugeota bezpośrednio po zdarzeniu oddalił się z miejsca wypadku w nieznanym kierunku. Dzięki działaniom podjętym przez siedleckich policjantów mężczyzna został odnaleziony i zatrzymany. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości 39-latka, co wykazało, że miał on w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób osadzonych, a jego pojazd został zabezpieczony na parkingu strzeżonym w Siedlcach.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i przeszłość sprawcy

W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że 39-latek posiadał bezterminowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został on orzeczony przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim i obowiązywał od 31 października 2022 roku. Z dotychczasowych ustaleń wynika również, że mężczyzna był już wielokrotnie notowany przez policję. W przeszłości odpowiadał między innymi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Prokuratorskie śledztwo w sprawie wypadku

Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali niezbędne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Obecnie funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury szczegółowo wyjaśniają wszystkie przyczyny i okoliczności tego wypadku. Służby analizują zebrane dowody, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia, do którego doszło 29 września 2026 roku. Mężczyzna będzie teraz oczekiwał na dalsze decyzje organów ścigania w związku z jazdą po alkoholu i spowodowaniem śmierci innej osoby.

Źródło: Policja.pl