Akcja Węzeł w Małopolsce. Służby przejęły narkotyki i nielegalny tytoń w przesyłkach

Kontrole w sortowniach na terenie województwa małopolskiego

Funkcjonariusze skupili swoją uwagę na sortowniach przesyłek, centrach logistycznych oraz punktach przeładunku i dystrybucji towarów. W działaniach brali udział policjanci z komend miejskich w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, a także funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Mundurowym towarzyszyli przewodnicy z psami służbowymi oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wchodzącej w skład KAS. Cała akcja była nadzorowana przez Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Zabezpieczone narkotyki i tytoń bez akcyzy

Podczas trzech dni pracy służby ujawniły ponad 151 gramów marihuany oraz 10 gramów amfetaminy ukrytych w paczkach. Kontrole pozwoliły także na przejęcie nielegalnych wyrobów tytoniowych, w tym 5 kg tytoniu oraz tytoniu do fajek wodnych. Funkcjonariusze zabezpieczyli również e-papierosy i aromaty, które nie posiadały wymaganych znaków akcyzy. Niektóre z odnalezionych produktów nie były dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Praca operacyjna i wykorzystanie psów służbowych

Działania służb opierały się na łączeniu metod operacyjno-rozpoznawczych z pracą dochodzeniowo-śledczą oraz kontrolną. Bardzo istotnym elementem akcji było wsparcie psów służbowych wyszkolonych do wykrywania środków odurzających i substancji psychotropowych. Czworonogi pomagały funkcjonariuszom wskazywać paczki, w których mogły znajdować się zabronione substancje. Wspólne działania policji i Krajowej Administracji Skarbowej miały na celu ukrócenie procederu przesyłania nielegalnych towarów za pośrednictwem firm kurierskich.

Źródło: Policja.pl