Beata Tyszkiewicz ocenia Julię Wieniawę w jury "Tańca z Gwiazdami". Jej słowa mogą zaskoczyć krytyków!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-09-28 20:49

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" wciąż z sentymentem wspominają Beatę Tyszkiewicz, podkreślając, że była to postać niezastąpiona. Po tym, jak miejsce w jury "TzG" zwolniła Ewa Kasprzyk, jurorską rolę przejęła Julia Wieniawa. Beata Tyszkiewicz w wywiadzie dla "Super Expressu" przyznała, że obsadzenie 25-latki w tej roli to świetna decyzja.

Julia Wieniawa w jury wywołuje kontrowersje

Dołączenie Julii Wieniawy do ekipy oceniającej w programie "Taniec z Gwiazdami" spotkało się z mieszanymi reakcjami ze strony telewidzów. W internecie natychmiast posypały się opinie, z których wynika, że aktorka ma zbyt krótką karierę i jest za młoda na jurorkę. Zwracano też uwagę, że będzie musiała wystawiać noty między innymi niezwykle szanowanej aktorce, Izabeli Kunie. W dyskusjach nie zabrakło zestawień z Ewą Kasprzyk. Choć była jurorka często obrywała od fanów formatu emitowanego w Polsacie, teraz niektórzy przyznają, że jej obecność w panelu była bardziej odpowiednia niż angaż Julii Wieniawy.

Zobacz także: Kasprzyk szokowała dekoltami w "Tańcu z Gwiazdami". Wieniawa ma inny pomysł na modowe szaleństwo

Taniec z Gwiazdami 19 - 4. odcinek
Galeria zdjęć 61

Beata Tyszkiewicz wzięła w obronę nową jurorkę

Głos w dyskusji postanowiła zabrać Beata Tyszkiewicz. W rozmowie z redaktorem "Super Expressu" wyznała, że nie przeszkadza jej młody wiek Julii Wieniawy, a wręcz przeciwnie, traktuje to jako dużą zaletę tanecznego show.

Jaka różnica między młodą, dojrzałą kobietą a starszymi? (...) Julia jest też w jakiś sposób doświadczona. Wie, jak się zachowywać, jak wyrażać swoje opinie - stwierdziła gwiazda.

"Powinna być młoda osoba"

Zdaniem Beaty Tyszkiewicz format taki jak "Taniec z Gwiazdami" bardzo potrzebuje powiewu świeżości i młodzieńczej energii. Wynika to z faktu, że telewizyjne show przyciąga coraz większą grupę młodych ludzi. Dowodem na to są chociażby wygrane popularnych influencerów, takich jak Maria Jeleniewska czy Mikołaj "Bagi" Bagiński. Według aktorki, zatrudnienie Julii Wieniawy w roli jurorki to doskonały gest w stronę młodszej publiczności.

Myślę, że w tych edycjach "Tańca...", który jest jednak audycją dla młodych szczególnie, powinna być młoda osoba - uznała Tyszkiewicz.

Wieniawa o krytyce po pierwszym live
Lalka - premiera filmu
Galeria zdjęć 59

Zobacz więcej zdjęć. Kamila Urzędowska niczym laleczka na premierze "Lalki". Mnóstwo gwiazd!

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha
Pytanie 1 z 25
Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"?

ROLKI