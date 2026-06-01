Dorota Stalińska kiedyś i dziś. Tak przez lata zmieniała się gwiazda "Seksmisji" i "Chłopów"

Tak zaczynała Dorota Stalińska. Pierwsze kroki na wielkim ekranie

Dorota Stalińska, urodzona 1 czerwca 1953 roku w Gdańsku, od najmłodszych lat zdradzała artystyczne zacięcie. Jako córka rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Janusza Stalińskiego, odebrała staranne wykształcenie, które zwieńczyła w 1976 roku dyplomem warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Tuż po studiach związała się ze sceną Teatru na Woli, gdzie występowała do 1981 roku. Jej debiutem na wielkim ekranie była niewielka, lecz znacząca rola fotoreporterki w legendarnym filmie Andrzeja Wajdy "Człowiek z marmuru" z 1976 roku. Jednak prawdziwym przełomem i rolą, która otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery, była kreacja Ewy Brackiej w dramacie Barbary Sass "Bez miłości" z 1980 roku. To właśnie za nią otrzymała swoje pierwsze Brązowe Lwy Gdańskie.

Dorota Stalińska: Kobiety po 50-tce też są potrzebne

Niezapomniane role i deszcz nagród. Tymi kreacjami podbiła serca widzów

Lata 80. to bez wątpienia złoty okres w karierze Doroty Stalińskiej. Aktorka stworzyła wówczas szereg wybitnych i odważnych kreacji, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina. Widzowie zapamiętali ją jako Hankę Ordonównę w filmie "Miłość ci wszystko wybaczy", a przede wszystkim jako Mariannę "Perełkę" w wstrząsającym dramacie "Krzyk", za który ponownie została nagrodzona na festiwalu w Gdańsku, a także otrzymała prestiżową Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. Pojawiła się również w kultowej "Seksmisji" jako charakterystyczna reporterka telewizyjna. Stalińska nie bała się trudnych i wyrazistych postaci, co udowodniła w takich produkcjach jak "Historia niemoralna" czy "Dziewczęta z Nowolipek". W ostatnich latach przypomniała o sobie widzom nowymi, znakomitymi rolami, wcielając się w matkę Marleny w serii "Kogel-mogel", a także tworząc poruszającą kreację Jagustynki w głośnej adaptacji "Chłopów" z 2023 roku.

Charyzma, energia i niepokorny duch. To za to pokochali ją Polacy

Dorota Stalińska od początku kariery wyróżniała się na tle innych aktorek nie tylko talentem, ale i niezwykłą charyzmą oraz energią. Jej role często przedstawiały kobiety silne, niezależne i walczące o swoje, co w tamtych czasach było powiewem świeżości. Widzowie pokochali ją za jej bezkompromisowy styl bycia i autentyczność. Symbolem jej wizerunku stało się zdjęcie autorstwa Chrisa Niedenthala, które w 1984 roku trafiło na okładkę amerykańskiego tygodnika "Newsweek". Fotografia przedstawiająca aktorkę skaczącą na skakance na tle szarego warszawskiego blokowiska idealnie oddawała jej dynamiczną osobowość i stała się ilustracją światowego trendu na fitness, którego Stalińska była w Polsce jedną z pionierek.

Niesamowita metamorfoza Doroty Stalińskiej. Zobacz, jak zmieniła się na przestrzeni lat

Patrząc na zdjęcia Doroty Stalińskiej sprzed lat, trudno nie zauważyć ogromnej zmiany. W latach 80. jej wizerunek był odważny, wręcz drapieżny. Krótkie, często postawione włosy, mocny makijaż i stylizacje podkreślające jej wysportowaną sylwetkę tworzyły obraz kobiety niepokornej i pełnej energii. Była ikoną stylu, która nie bała się eksperymentować. Z biegiem lat jej wizerunek ewoluował w stronę klasycznej elegancji. Dziś aktorka prezentuje się niezwykle szykownie, stawiając na stonowane kolory i proste fasony. Choć jej wygląd uległ znaczącej transformacji, w jej oczach wciąż można dostrzec tę samą charakterystyczną zadziorność i iskrę, która przed laty zachwyciła miliony widzów.

Życie z dala od blasku fleszy. To syn jest jej największą dumą

Choć jej kariera była niezwykle barwna, Dorota Stalińska zawsze starała się chronić swoją prywatność. Przez pewien czas była żoną aktora Krzysztofa Kołbasiuka. Najważniejszą osobą w jej życiu jest jednak syn, Paweł, który przyszedł na świat w 1989 roku. Aktorka samotnie go wychowała i do dziś mieszka z nim w podwarszawskim Milanówku. Stalińska jest również autorką trzech tomików wierszy: "Pożyczone natchnienie", "Niewierny czas" oraz "Agape", co pokazuje jej artystyczną wrażliwość wykraczającą daleko poza aktorstwo.

Nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się legendarna aktorka?

Dorota Stalińska udowadnia, że wiek to tylko liczba. Wciąż jest niezwykle aktywna zawodowo i społecznie. W 2001 roku założyła Fundację Doroty Stalińskiej „Nadzieja”, która od lat z sukcesem promuje bezpieczeństwo na drogach, propagując noszenie odblasków. Aktorka z powodzeniem angażuje się także w działalność samorządową. W 2024 roku ponownie uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Mimo licznych obowiązków nie rezygnuje z aktorstwa, regularnie pojawiając się w nowych produkcjach filmowych, a jej praca jest doceniana kolejnymi nagrodami. Ukoronowaniem jej imponującego dorobku artystycznego było przyznanie jej w 2026 roku Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.