Fala zmian selekcjonerów po MŚ 2026. Połowa drużyn ma nowych trenerów

Kto stracił pracę po MŚ 2026?

Po zakończeniu rozgrywek piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku, wiele reprezentacji zdecydowało się na zmianę trenerów. Sabri Lamouchi był pierwszym, który pożegnał się z posadą, gdy Tunezja przegrała 1:5 ze Szwecją. Jego miejsce zajął Herve Renard, ale po kolejnych porażkach również odszedł. „Jego przygoda dobiega końca” – ogłosił Renard, a nowym trenerem został Moin Chaabani.

Nie tylko Tunezja zdecydowała się na zmiany. Po nieudanym występie w turnieju, z posadami pożegnali się szkoleniowcy Szkocji, Korei Południowej i Czech. W przypadku Czech, Miroslava Koubka zastąpił Hiszpan Santi Denia. Faza grupowa okazała się końcem przygody dla Urugwaju pod wodzą Marcelo Bielsy, który wcześniej zapowiedział swoje odejście.

Zmiany w Europie i Ameryce Południowej

Władze haitańskiej federacji również zdecydowały się na zmianę, rozstając się z Sebastienem Migne. Pomimo historycznego awansu do mundialu, drużyna Haiti przegrała wszystkie mecze. Podobny los spotkał Jamala Sellamiego z Jordanii, mimo że jego drużyna zdobywała bramki w każdym meczu.

W Europie Ronald Koeman opuścił Holandię po porażce z Marokiem, a Sebastian Beccacece zrezygnował z prowadzenia Ekwadoru po przegranej z Meksykiem. Julian Nagelsmann zakończył współpracę z Niemcami po nieoczekiwanej porażce z Paragwajem. Jego miejsce zajął Juergen Klopp, a we Francji Didier Deschampsa zastąpił Zinedine Zidane.

Afrykańskie i azjatyckie roszady

Rudi Garcia nie przedłużył kontraktu z Belgią, a jego następcą został Mark van Bommel. W Chorwacji Zlatko Dalic zakończył dziewięcioletnią kadencję, a jego miejsce zajął Slaven Bilić. Po porażce z Hiszpanią, Roberto Martinez opuścił Portugalię, a jego miejsce zajął Jorge Jesus.

W Ghanie Carlos Queiroz zrezygnował po krótkiej kadencji, krytykując lokalną federację. Meksyk zmienił trenera po przegranej z Anglią, a nowym selekcjonerem został Rafael Marquez. W Republice Południowej Afryki Hugo Broos zrezygnował, a w Senegalu Pape Thiaw został zwolniony po dramatycznej porażce z Belgią.

Zmiany dotknęły także Wybrzeże Kości Słoniowej i Algierię. Emerse Fae opuścił stanowisko w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a jego następcą został Renard. Z kolei Vladimir Petković rozstał się z Algierią, mimo niedawnego przedłużenia kontraktu.

Republika Zielonego Przylądka również może szukać nowego trenera, ponieważ Pedro Leitao Brito, znany jako Bubista, prawdopodobnie przejdzie do klubu RS Berkane. W Japonii zmiana selekcjonera nastąpi za pół roku, gdy Hajime Moriyasu ustąpi miejsca Go Oiwa po Pucharze Azji.

Źródło PAP.