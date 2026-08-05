Tak naprawdę wyglądają gwiazdy "1670". W serialu charakteryzacja robi cuda

"1670" wraca z nowym sezonem. Widzowie znów odwiedzą Adamczychę

To właśnie dziś na Netfliksie zadebiutował 3. sezon jednego z najpopularniejszych polskich seriali ostatnich lat. "1670" ponownie zabiera widzów do Adamczychy, gdzie nie brakuje absurdalnych sytuacji, błyskotliwego humoru i bohaterów, których publiczność zdążyła już doskonale poznać. Jan Paweł Adamczewski, Zofia, Aniela czy Bogdan wracają z nowymi przygodami, a twórcy po raz kolejny udowadniają, że historia opowiedziana z dużą dawką współczesnego humoru może podbić serca widzów.

Od premiery pierwszego sezonu serial błyskawicznie stał się fenomenem. Produkcja zdobyła popularność nie tylko w Polsce, ale również za granicą, a dialogi i sceny z "1670" na długo zagościły w mediach społecznościowych. Ogromna w tym zasługa świetnie dobranej obsady, która stworzyła jednych z najbardziej charakterystycznych bohaterów ostatnich lat.

ESKA COMMENTERY 1670 to pop-kulturowy fenomen!

Kostiumy i charakteryzacja całkowicie odmieniły aktorów

Jednym z największych atutów "1670" jest niezwykle dopracowana warstwa wizualna. Choć serial ma charakter komediowy, twórcy przywiązali ogromną wagę do kostiumów i charakteryzacji. Długie peruki, doczepiane brody i wąsy, ciężkie kontusze oraz charakterystyczne nakrycia głowy sprawiają, że wielu aktorów jest na ekranie niemal nie do poznania.

W codziennym życiu gwiazdy serialu wyglądają zupełnie inaczej niż mieszkańcy XVII-wiecznej Adamczychy. Największą przemianę przeszedł bez wątpienia Bartłomiej Topa. Serialowy Jan Paweł Adamczewski z charakterystycznym zarostem i szlacheckim strojem niewiele przypomina aktora, którego widzowie oglądają podczas premier filmowych czy telewizyjnych wywiadów. Na co dzień Topa stawia na klasyczny, nowoczesny styl i krótką fryzurę.

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Podobnie jest z Martyną Byczkowską. Delikatna i skromna Aniela w rzeczywistości zachwyca nowoczesnym wizerunkiem i chętnie pojawia się na branżowych wydarzeniach w eleganckich stylizacjach. Zupełnie inaczej prezentują się także Katarzyna Herman, Dobromir Dymecki, Andrzej Kłak, Michał Sikorski, Filip Zaręba czy Kirył Pietruczuk. Bez XVII-wiecznych kostiumów i charakteryzacji wielu z nich trudno od razu skojarzyć z bohaterami serialu.

Sukces "1670" to nie tylko scenariusz. Obsada również zrobiła swoje

Choć widzowie pokochali "1670" przede wszystkim za błyskotliwe dialogi i humor pełen odniesień do współczesności, ogromny wpływ na sukces produkcji miała także obsada. Bartłomiej Topa perfekcyjnie odnalazł się w roli ambitnego szlachcica Jana Pawła, Katarzyna Herman stworzyła jedną z najbardziej wyrazistych serialowych żon, a Martyna Byczkowska udowodniła, że świetnie odnajduje się w komediowej konwencji.

Na uznanie zasługują również pozostali aktorzy, którzy sprawili, że nawet drugoplanowi bohaterowie szybko zdobyli sympatię widzów. Naturalność, świetne wyczucie humoru i doskonała chemia między postaciami sprawiły, że mieszkańcy Adamczychy stali się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów współczesnych polskich seriali.

"1670". Jak dobrze pamiętasz 1. sezon polskiego hitu? Pytanie 1 z 12 Kim w serialu jest Aniela? Żoną Jana Pawła Córką Jana Pawła Chłopką Następne pytanie

Tak naprawdę wyglądają gwiazdy "1670"

Premiera nowego sezonu to doskonała okazja, by przyjrzeć się obsadzie z zupełnie innej strony. W naszej galerii zobaczycie, jak na co dzień prezentują się Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska, Katarzyna Herman, Dobromir Dymecki, Andrzej Kłak, Michał Sikorski i pozostali aktorzy serialu. Bez peruk, sztucznych bród i XVII-wiecznych kostiumów wielu z nich wygląda zupełnie inaczej niż na ekranie. To najlepszy dowód na to, że charakteryzacja w "1670" odgrywa równie ważną rolę jak scenariusz i aktorski talent, a efekty pracy kostiumografów i charakteryzatorów potrafią naprawdę zaskoczyć nawet największych fanów serialu.