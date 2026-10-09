Od epizodów w serialach do setek milionów wyświetleń. Niezwykła metamorfoza Króla Latino

Jak przez lata zmieniał się Skolim? Tak wygląda jego metamorfoza na przestrzeni lat

Trudno znaleźć w rodzimym show-biznesie gwiazdę, która przeszłaby tak ogromną przemianę jak Konrad Skolimowski. Dziś porywa tłumy jako Król Latino, ale jego droga na szczyt zaczęła się zupełnie gdzie indziej. Jego metamorfoza to nie tylko zmiana repertuaru muzycznego. Ewoluował także jego wizerunek, co z pewnością fascynuje wielu fanów.

Zanim miliony Polaków śpiewały jego przeboje, pojawiał się na małym ekranie w znanych produkcjach telewizyjnych. Transformacja z początkującego aktora o chłopięcym wyglądzie w gwiazdę muzyki tanecznej przypomina scenariusz dobrego filmu.

Premiera płyty Skolima | VOX FM

Od aktorstwa do muzyki. Jak wyglądały początki kariery Skolima?

Szersza publiczność po raz pierwszy usłyszała o Konradzie Skolimowskim w 2015 roku. Młody chłopak zaczął wtedy grać niewielkie role w takich serialach jak „Na Wspólnej” czy „Na dobre i na złe”. Prawdziwą rozpoznawalność zdobył jednak dzięki większym rolom. Wcielił się w Grześka Sobieraja w „O mnie się nie martw” oraz w Olega w „Dziewczynach ze Lwowa”.

Mało kto wie, że w tamtym czasie Skolim próbował również swoich sił w branży muzycznej. Jego pierwsze utwory, na przykład wydane w 2017 roku „Porwanie”, nie odniosły jednak sukcesu. W 2018 roku wystąpił nawet w programie „Disco Star”, ale na prawdziwy przełom w karierze musiał jeszcze trochę poczekać. Aby poświęcić się muzyce, zrezygnował nawet ze studiów na kierunku stosunki międzynarodowe.

Przełom w karierze Skolima. To wtedy zrobiło się o nim głośno

Prawdziwy przełom w karierze artysty nastąpił w 2022 roku. Wtedy to ukazał się singiel, który odmienił wszystko. Mowa o hicie „Wyglądasz idealnie”, który w krótkim czasie zdobył setki milionów wyświetleń na YouTubie.

Utwór ten wyniósł go na szczyty list przebojów i sprawił, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży muzycznej. Zacementował również jego sceniczny wizerunek jako Króla Latino. Kolejne piosenki, takie jak „Kiss Me Baby” czy „Temperatura”, tylko potwierdziły jego pozycję. W 2024 roku premierę miał jego debiutancki album „Król Latino”, który osiągnął status diamentowej płyty.

Skolim próbował swoich sił we freak fightach. Nie brakowało kontrowersji

Działalność Skolima nie ogranicza się jedynie do muzyki i aktorstwa. Artysta udowodnił, że chętnie podejmuje się nowych wyzwań. W 2022 roku dwukrotnie walczył w oktagonie na galach freak fightowych. W obu pojedynkach odniósł zwycięstwo, pokonując Jasia Kapelę oraz Emiliana „Księciunia” Bayera.

Skolim prężnie działa również w biznesie. Prowadzi sklep internetowy, w 2025 roku otworzył własną stację benzynową, a od 2026 roku wynajmuje pokoje w pensjonacie „Willa Drako” zlokalizowanym w Międzyzdrojach. W jego karierze nie zabrakło również kontrowersji. Jego sierpniowy występ w 2026 roku na wydarzeniu „Przyszłość.pl” w towarzystwie prezydenta Karola Nawrockiego wywołał sporo szumu w mediach.

Jak dobrze znasz Skolima? Czas na QUIZ PRAWDA czy FAŁSZ Pytanie 1 z 11 Skolim, czyli Konrad Skolimek, urodził się w 1996 roku PRAWDA FAŁSZ Następne pytanie

Życie prywatne Skolima. Piosenkarz jest ojcem dwóch synów

Mimo ogromnej popularności i wielu obowiązków zawodowych Konrad Skolimowski zawsze na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Przez wiele lat był w związku z Aleksandrą Sarnecką, z którą ma dwóch synów: Jana (urodzonego w 2020 roku) oraz Antoniego (urodzonego w 2021 roku). Choć para rozstała się, bycie ojcem jest dla niego najważniejsze.

Artysta nie kryje przywiązania do tradycyjnych wartości i otwarcie mówi o swojej wierze katolickiej. To właśnie w wierze i rodzinie szuka oparcia i siły, co pomaga mu łączyć dynamiczną karierę zawodową z życiem osobistym.

Ile lat ma Skolim? Wiek Konrada Skolimowskiego może zaskoczyć

Konrad Skolimowski przyszedł na świat 9 października 1996 roku. W 2026 roku muzyk kończy 30 lat. Okrągłe urodziny to doskonała okazja do podsumowania jego dotychczasowej kariery. Droga od aktora do króla muzyki tanecznej robi wrażenie.

Jak wyglądał, gdy debiutował na ekranie, a jak prezentuje się obecnie? Jego pełną metamorfozę można zobaczyć w poniższej galerii.