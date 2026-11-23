Koszty zapewnienia bezpieczeństwa sportowcom, oficjelom i kibicom podczas igrzysk Los Angeles 2028 szacowane są obecnie na 3,5 do 4 miliardów dolarów. W nowym raporcie poinformował o tym szef tamtejszej policji. Pierwotna kwota zatwierdzona na ten cel w ubiegłym roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych wynosiła miliard dolarów.

Tysiące osób do ochrony imprezy

Każdego dnia do strzeżenia bezpieczeństwa podczas trwania igrzysk potrzebnych będzie 9400 osób. Policjanci mogą stanowić tylko 25 do 30 procent z tej grupy, a pozostali stróże porządku będą rekrutować się z prywatnych firm.

„Myślę, że potrzebujemy około 1,3 miliarda dolarów w samym Los Angeles. A jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich pozostałych lokalizacjach, to prawdopodobnie suma wydatków wyniesie raczej od 3,5 do 4 miliardów dolarów” – powiedział szef policji Jim McDonnell w wywiadzie dla „Los Angeles Times”, podkreślając, że wydatki na bezpieczeństwo w samym mieście pokryte zostaną z budżetu policji.

Mecze na innych stadionach

Oprócz Los Angeles zawody olimpijskie mają odbyć się między innymi w Oklahoma City, gdzie zaplanowano softball i slalom kajakowy. W Nowym Jorku, Nashville i Pasadenie rozegrane mają być z kolei mecze turniejów piłki nożnej kobiet i mężczyzn. Nie wiadomo, czy w obecnych wyliczeniach ujęto kwestie zabezpieczenia sztafety z ogniem olimpijskim w 50 stanach w USA.

Rzeczniczka komitetu organizacyjnego igrzysk w 2028 roku Jacie Prieto Lopez zaznaczyła, że bezpieczeństwo uczestników sportowej rywalizacji, gości i kibiców nie ma ceny.

„LA28 pozostaje przekonana, że rząd federalny zapewni niezbędne środki finansowe, których potrzebują partnerzy ds. bezpieczeństwa na szczeblu stanowym i lokalnym” – powiedziała Prieto Lopez.

Los Angeles będzie gospodarzem letnich igrzysk po raz trzeci, wcześniej organizowało zmagania w 1932 i 1984 roku. Zawody mają odbyć się w dniach 14–30 lipca. Po raz pierwszy miasto zorganizuje natomiast paralimpiadę w dniach 15–27 sierpnia.