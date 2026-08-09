Gwiazdy bawiły się na koncercie w Lublinie. Justyna Steczkowska, Skolim i Sarsa zachwycili publiczność

Gwiazdy w Lublinie na Lato z Radiem i Telewizją Polską [8.08]

Stolica Lubelszczyzny przeżyła 8 sierpnia prawdziwe oblężenie gwiazd. Na Placu Zamkowym wystąpili m.in. Justyna Steczkowska, Golec uOrkiestra, Kasia Kowalska, Smolasty, Skolim, Grzegorz Hyży, Sarsa, Stachursky, Viki Gabor i KSU. Wakacyjna trasa „Lato z Radiem i Telewizją Polską” ponownie odwiedziła Lublin po ogromnym sukcesie i ciepłym przyjęciu w ubiegłym roku. To historyczne miejsce tętniło muzyką na żywo, a my przyjrzeliśmy się bliżej, jak tego wieczoru wyglądały znane osobistości ze świata show-biznesu.

Na scenie zabrakło ekstrawaganckich modowych eksperymentów. Justyna Steczkowska zaprezentowała się w swoim charakterystycznym kostiumie, dobrze znanym fanom z jej występów do utworu „Gaja”. Stachursky postawił na luźny styl, wybierając czarne spodnie, czarną koszulę i wyrazistą, czerwoną pikowaną kurtkę. Skolim miał na sobie koszulkę z zabawnym hasłem „Boże chroń króla latino”, z kolei Kayah wystąpiła w kreacji zdobionej orientalnymi motywami. Obszerną galerię zdjęć z koncertu i z czerwonego dywanu można obejrzeć poniżej.

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Lato z Radiem i Telewizją Polską 15.08. Kto wystąpi w Mrozach?

Już 15 sierpnia trasa koncertowa „Lato z Radiem i Telewizją Polską” zawita do Mrozów. Sobotni wieczór uświetnią występy takich wykonawców jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Blanka, Andrzej Piaseczny, Pectus, Alicja, Kobranocka, Universe, Brathanki, Łukasz Zagrobelny, Ewelina Flinta i De Mono. Po tym wydarzeniu zaplanowano jeszcze trzy koncerty. Wakacyjna trasa odwiedzi Tarnów, Gołdap oraz Białe Błota, gdzie 5 września nastąpi uroczyste zakończenie całego cyklu.

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