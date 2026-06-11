Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - MIASTA. Gdzie i kiedy odbędą się koncerty? [DATY, TRASA]

Maksymilian Kluziewicz
2026-06-11 15:14

Wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z nadejściem najcieplejszej pory roku Telewizja Polska rusza z serią koncertów pod szyldem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Jak co roku podczas imprez plenerowych zaprezentują się największe gwiazdy estrady. Sprawdźcie, gdzie i kiedy odbędą się poszczególne koncerty z udziałem znanych artystów.

Lato z Radiem i Telewizją Polską - miasta, w których odbędą się koncerty plenerowe z udziałem największych gwiazd polskiej estrady, są już znane. Publiczni nadawcy po raz kolejny podjęli się organizacji kultowych imprez, przyciągających spragnionych muzyki na żywo słuchaczy - zarówno pod scenę, jak i przed odbiorniki. Co roku - podczas niegdyś "wakacyjnej trasy Dwójki" - prezentują się rozmaici przedstawiciele polskiej sceny muzycznej, zaczynając od gwiazd z pierwszych stron gazet, po dopiero przebijających się do mainstreamu debiutantów. Każdy koncert z serii "Lato z Radiem i Telewizją Polską" to doskonała okazja, by zobaczyć swoich ulubionych artystów w niecodziennym repertuarze, zapewniających wakacyjny klimat. W tym roku trasa wystartuje jeszcze przed rozpoczęciem wakacji i obejmie swoim zasięgiem aż dwanaście przystanków. Oczywiście udział w wydarzeniach jest darmowy. Sprawdziliśmy dokładny rozkład letniej trasy koncertowej Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

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Lato z Radiem i Telewizją Polską - trasa

W tym sezonie letnia scena mediów publicznych zawita aż do 12 wyjątkowych miejscowości w całej Polsce. Od gór, przez Mazury, aż po klimatyczne mniejsze zakątki kraju – darmowe koncerty plenerowe będą odbywać się w każdą sobotę wakacji. Co tydzień czeka nas potężna dawka muzycznych emocji i rozrywki dla całych rodzin.

Pełna lista miast Lato z Radiem i TVP 2026:

  • 20.06 – Bielsko-Biała
  • 27.06 – Radom
  • 04.07 – Zakopane
  • 11.07 – Ełk
  • 18.07 – Chełm
  • 25.07 – Grudziądz
  • 01.08 – Poddębice
  • 08.08 – Lublin
  • 15.08 – Mrozy
  • 22.08 – Tarnów
  • 29.08 – Gołdap
  • 05.09 – Białe Błota

Lato z Radiem i Telewizją Polską - gdzie oglądać?

Nie możesz pojawić się pod sceną osobiście? Nic straconego! Wszystkie koncerty w ramach trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026” transmitowane będą na żywo na antenie TVP 2 oraz na platformie TVP VOD.

Lato z Radiem i Telewizją Polską
Galeria zdjęć 20
Lato z Radiem i Telewizją Polską