Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 - MIASTA. Gdzie i kiedy odbędą się koncerty? [DATY, TRASA]

Lato z Radiem i Telewizją Polską - miasta, w których odbędą się koncerty plenerowe z udziałem największych gwiazd polskiej estrady, są już znane. Publiczni nadawcy po raz kolejny podjęli się organizacji kultowych imprez, przyciągających spragnionych muzyki na żywo słuchaczy - zarówno pod scenę, jak i przed odbiorniki. Co roku - podczas niegdyś "wakacyjnej trasy Dwójki" - prezentują się rozmaici przedstawiciele polskiej sceny muzycznej, zaczynając od gwiazd z pierwszych stron gazet, po dopiero przebijających się do mainstreamu debiutantów. Każdy koncert z serii "Lato z Radiem i Telewizją Polską" to doskonała okazja, by zobaczyć swoich ulubionych artystów w niecodziennym repertuarze, zapewniających wakacyjny klimat. W tym roku trasa wystartuje jeszcze przed rozpoczęciem wakacji i obejmie swoim zasięgiem aż dwanaście przystanków. Oczywiście udział w wydarzeniach jest darmowy. Sprawdziliśmy dokładny rozkład letniej trasy koncertowej Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Doda Festiwal Opole 2026

Lato z Radiem i Telewizją Polską - trasa

W tym sezonie letnia scena mediów publicznych zawita aż do 12 wyjątkowych miejscowości w całej Polsce. Od gór, przez Mazury, aż po klimatyczne mniejsze zakątki kraju – darmowe koncerty plenerowe będą odbywać się w każdą sobotę wakacji. Co tydzień czeka nas potężna dawka muzycznych emocji i rozrywki dla całych rodzin.

Pełna lista miast Lato z Radiem i TVP 2026:

20.06 – Bielsko-Biała

27.06 – Radom

04.07 – Zakopane

11.07 – Ełk

18.07 – Chełm

25.07 – Grudziądz

01.08 – Poddębice

08.08 – Lublin

15.08 – Mrozy

22.08 – Tarnów

29.08 – Gołdap

05.09 – Białe Błota

Lato z Radiem i Telewizją Polską - gdzie oglądać?

Nie możesz pojawić się pod sceną osobiście? Nic straconego! Wszystkie koncerty w ramach trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026” transmitowane będą na żywo na antenie TVP 2 oraz na platformie TVP VOD.