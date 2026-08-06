Jesień w Pepco! Stylowe kubki i dodatki w świetnych cenach

Znana sieć handlowa zaprezentowała nową kolekcję artykułów do domu, która ma wprowadzić przytulny, sezonowy nastrój, oferując szeroki wybór produktów w bardzo przystępnych cenach.

Kolekcja ta idealnie wpisuje się w trend odświeżania wnętrz wraz ze zmianą pory roku, umożliwiając stworzenie ciepłej i zapraszającej atmosfery za pomocą różnorodnych dodatków i dekoracji.

Asortyment charakteryzuje się paletą ciepłych barw oraz motywami inspirowanymi naturą, co pozwala na łatwe zaaranżowanie przestrzeni w spójnym i przyjemnym dla oka stylu.

Dzięki atrakcyjnym cenom i bogatej ofercie, transformacja mieszkania w zgodzie z aktualnymi trendami staje się dostępna dla każdego, bez konieczności dużych nakładów finansowych.

Gdy dni stają się krótsze, a wieczory chłodniejsze, coraz chętniej otaczamy się ciepłymi kolorami i przytulnymi dodatkami. Właśnie dlatego jesienne kolekcje do domu co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wystarczy kilka nowych dekoracji, miękki koc czy efektowny kubek, aby salon lub kuchnia zyskały zupełnie nowy charakter. Pepco doskonale wpisuje się w ten trend. Najnowsza kolekcja utrzymana jest w ciepłych odcieniach beżu, kremu, brązu i karmelu, a motywy liści, dyni oraz jesiennych kwiatów sprawiają, że wnętrza od razu nabierają przytulnego klimatu.

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Jesień w Pepco

Jednym z największych hitów kolekcji są ceramiczne kubki. Do wyboru są modele z tłoczonymi wzorami, jesiennymi motywami oraz klasyczne kubki w ciepłych kolorach. Ceny zaczynają się już od 6 zł, a bardziej ozdobne modele kosztują 15-17 zł. To idealna propozycja na poranną kawę, herbatę z miodem czy gorącą czekoladę podczas chłodniejszych wieczorów.

W nowej kolekcji nie zabrakło również pięknej zastawy stołowej. Na półkach pojawiły się talerze, miski, półmiski i salaterki ozdobione subtelnymi jesiennymi wzorami. Dzięki nim nawet zwykły obiad czy kolacja zyskają wyjątkową oprawę. Na uwagę zasługują także dekoracyjne patery w kształcie liści, ozdobne talerzyki oraz ceramiczne dodatki, które świetnie sprawdzą się podczas rodzinnych spotkań i jesiennych przyjęć.

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Dynie, świece i dodatki, które ocieplą każde wnętrze

Jesień trudno wyobrazić sobie bez dekoracyjnych dyń. W Pepco pojawiły się zarówno klasyczne modele, jak i eleganckie wersje w odcieniach bieli, złota czy kremu. Ceny zaczynają się od 7 zł, dlatego można stworzyć efektowną kompozycję za niewielkie pieniądze. Oferta obejmuje także świece zapachowe, świeczniki, wazony, lampiony oraz dekoracje stołowe. Dzięki nim mieszkanie zyskuje ciepłą atmosferę, która zachęca do spędzania długich wieczorów w domu.

Osoby, które lubią sezonowe zmiany w sypialni lub salonie, również znajdą coś dla siebie. W kolekcji pojawiły się komplety pościeli, dekoracyjne poduszki, miękkie koce oraz zasłony utrzymane w jesiennej kolorystyce. Dominują motywy roślinne, liście oraz delikatne wzory inspirowane naturą. Takie dodatki pozwalają w prosty sposób odmienić wnętrze bez konieczności przeprowadzania kosztownego remontu.

Nowa jesienna kolekcja Pepco pokazuje, że modne dodatki do domu nie muszą kosztować fortuny. Kubki za kilka złotych, efektowne dekoracje, stylowa zastawa i przytulne tekstylia sprawiają, że już niewielkim kosztem można przygotować mieszkanie na nadchodzącą jesień. Jeśli lubisz sezonowe dekoracje i ciepły klimat we wnętrzach, warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.