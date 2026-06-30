Nowy sezon serialu "Ranczo" bez słynnej plebanii?! Ujawniono prawdziwy powód zaskakujących zmian

Wznowienie serialu "Ranczo". Zaskakujące kulisy popularności produkcji o Wilkowyjach

Historia amerykańskiej imigrantki Lucy oraz bezpardonowy konflikt braci Koziołów przez dziesięć sezonów elektryzowały polską widownię, czyniąc tę produkcję absolutnym hitem telewizyjnym. Zaskakujący jest fakt, że twórcy po premierowej serii poważnie rozważali zakończenie projektu ze względu na niezadowalające wyniki oglądalności. Sytuację uratowały dopiero wakacyjne powtórki odcinków wyemitowane przed startem drugiej serii, które ostatecznie przekonały rodaków do formatu.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi o definitywnym końcu, na przełomie 2025 i 2026 roku oficjalnie potwierdzono realizację ostatecznego spin-offu zamykającego historię. Twórcy zapowiadają domknięcie wszystkich otwartych wątków, co zagwarantuje odbiorcom brak jakichkolwiek fabularnych luk. Dziennikarze "Super Expressu" przekazali niedawno, że na ekranie zabraknie zastępców dla zmarłych legend formatu, czyli Franciszka Pieczki oraz Pawła Królikowskiego. Obsada wzbogaci się o świeże twarze, ale przed kamerami znów zobaczymy sprawdzoną ekipę. Wśród powracających gwiazd wymieniono następujące nazwiska:

Violetta Arlak

Artur Barciś

Magdalena Kuta

Jacek Kawalec

Marta Chodorowska

Piotr Ligienza

Arkadiusz Nadera

Cezary Żak

Grażyna Zielińska

Katarzyna Żak

Mateusz Rusin

Bartłomiej Kasprzykowski

Marta Lipińska

Ilona Ostrowska

Dziennikowi "Super Express" udało się dodatkowo ustalić nieoficjalnie, że w nadchodzącej odsłonie pojawi się nowa odtwórczyni roli serialowej Dorotki.

Afera wokół plebanii w serialu "Ranczo". Dziennikarze ujawniają prawdę

W mediach społecznościowych, na jednej z grup zrzeszających sympatyków produkcji, rozgorzała dyskusja o całkowitej rezygnacji ze zdjęć w legendarnej siedzibie proboszcza zlokalizowanej w Jeruzalu. Internauci błyskawicznie dorobili do tego teorię, sugerując rzekomą blokadę nagrań ze strony miejscowego duchownego. Radiowcy z VOX FM dotarli jednak do informatora, który jednoznacznie zdementował te głośne w internecie plotki.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

To nie proboszcz nie chciał działać. Produkcja miała pewne zastrzeżenia i stwierdziła, że nie chce kontynuować współpracy z parafią w Jeruzalu przy nowym sezonie "Rancza". Nie było tam żadnego konfliktu czy kłótni - powiedziało źródło VOX FM

Twórcy nie zdradzają na ten moment, czy planują wykorzystać jako zastępstwo zupełnie inną lokację filmową, czy raczej zdecydują się na zbudowanie od zera repliki kultowej plebanii w hali zdjęciowej w trakcie prac produkcyjnych.