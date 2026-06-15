Czeka nas wielki powrót "Rancza". Wiemy, co z resztą obsady

"Ranczo" - serialowy fenomen przez lata

Serial „Ranczo”, pokazywany na antenie TVP1 w latach 2006–2016, początkowo miał liczyć jedynie cztery sezony. Po premierowej serii nic nie wskazywało na to, że produkcja odniesie tak gigantyczny sukces i będzie gromadzić przed telewizorami nawet 10 milionów oglądających. Opowieść o Amerykance Lucy, która zamieszkała w odziedziczonym po babci dworku w fikcyjnej wsi Wilkowyje, okazała się jednak ogromnym hitem. Widzów zachwycił przede wszystkim spór braci bliźniaków wójta oraz księdza, a także codzienne pogawędki bohaterów na słynnej ławeczce. Ze względu na tak duże zainteresowanie serial znacznie wydłużono, dzięki czemu ostatecznie powstało 10 sezonów składających się ze 130 odcinków.

"Ranczo" wraca na ekrany

Pod koniec 2025 roku ogłoszono, że "Ranczo" wraca, ale w innej formie. Specjalny sequel/spin off ma być kilkuodcinkowym domknięciem bazowego serialu. Poznamy wtedy niektóre wątki, które nie dostały swojego zakończenia w "Ranczu". W czerwcu 2026 rozpoczęto pierwsze czytanie scenariusza i kręcenie. Pojawili się na nim:

Violetta Arlak;

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Ilona Ostrowska.

Jak wcześniej dowiedziało się Radio Eska - jednym z nowych grających w serialu będzie Daniel Olbrychski, co wywołało niemałe oburzenie fanów.

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Ranczo 2026 - kto jeszcze wróci do obsady?

Już wcześniej było wiadome, że z oczywistych przyczyn w serialu nie zobaczymy Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Obaj tragicznie zmarli kilka lat temu. Jeszcze przy serialowym Kusym krążyły plotki, jakoby miał go zagrać inny aktor lub sztuczna inteligencja. Jak dowiedział się jednak "Super Express" - nie ma takich planów.

A co z resztą obsady? Wiadomo, że do serialu wróci również Marta Lipińska, której po prostu nie było na pierwszym czytaniu.

- Z tego, co mi wiadomo, to wszyscy aktorzy grający w "Ranczo" wrócą do tego spin offa. Słyszałam o Wonsie i Choteckiej, Sylwek (Maciejewski – przyp.pd) też ma wrócić. Na razie tyle wiem, że mają być wszyscy, ale nic więcej - powiedziało nieoficjalnie źródło Super Expressu.

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