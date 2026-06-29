Wiemy, kto zagra córkę Kusego i Lucy w nowym "Ranczu". Zagraniczna gwiazda w polskim hicie?

Sukces serialu "Ranczo" w Telewizji Polskiej

Początkowe plany zakładały zakończenie tej uwielbianej przez widzów opowieści na zaledwie czterech transzach. Nadawany w latach 2006 i 2016 na kanale TVP1 format nie od razu zwiastował tak spektakularny triumf, choć ostatecznie przyciągał przed ekrany imponującą widownię rzędu 10 milionów odbiorców. Historia pochodzącej z Ameryki Lucy wprowadzającej się do starego dworku w podlaskich Wilkowyjach błyskawicznie zyskała ogromną sympatię w całym kraju. Niekończące się konflikty braci bliźniaków grających wójta i proboszcza z udziałem Cezarego Żaka oraz przemyślenia stałych bywalców słynnej ławeczki przed sklepem zagwarantowały produkcji przetrwanie przez dziesięć sezonów. Fani otrzymali łącznie 130 epizodów telewizyjnych oraz jedną produkcję przeznaczoną do kin.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Kto zagra w nowych odcinkach serialu "Ranczo"

Ubiegłoroczne doniesienia z końcówki 2025 roku o wznowieniu opowieści w formie kontynuacji połączonej ze spin offem zachwyciły miłośników formatu. Szybko zaczęto zastanawiać się nad rozwiązaniem problemu braku nieżyjących już członków obsady. "Super Express" dowiedział się o decyzji producentów odrzucającej pomysł zatrudnienia nowych odtwórców ról Kusego oraz Stacha Japycza, w których wcielali się odpowiednio Paweł Królikowski i Franciszek Pieczka. Ogromne zainteresowanie wzbudziły z kolei wieści o angażu Daniela Olbrychskiego wytypowanego do zagrania krewnego postaci kreowanej wcześniej przez Pieczkę.

Twórcy oficjalnie potwierdzili również obecność na planie innych znanych nazwisk. W nadchodzących epizodach wystąpią na pewno:

Violetta Arlak;

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Mateusz Rusin;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Marta Lipińska;

Ilona Ostrowska.

Karolina Ludwiniak zagra Dorotkę w "Ranczu"?

Przestrzeń medialna od wielu miesięcy wypełniała się spekulacjami na temat obsadzenia roli dorosłej już Dorotki. Znaczna część widzów obstawiała powrót Weroniki Kunki portretującej tę bohaterkę w czasach jej dzieciństwa. Osiągnięcie pełnoletności czyniło z niej naturalną kandydatkę do ponownego wcielenia się w tę postać. Producenci zdecydowali się jednak na zupełnie inne rozwiązanie. Internetowe dyskusje regularnie przynosiły nowe propozycje potencjalnych kandydatek. Ostatecznie do prasy przedostała się jedna konkretna kandydatura. Informatorzy związani z redakcją "Super Expressu" zakulisowo przytaknęli tym najnowszym doniesieniom.

- Karolina Ludwiniak ma zagrać starszą Dorotkę. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądała jej rola w serialu - powiedziało źródło "Super Expressu".

Dziennikarze zdobyli przy okazji dodatkowe informacje o innej nowej postaci w uniwersum z Wilkowyj. Wszystko wskazuje na to, że partnera życiowego Dorotki sportretuje Maciek Tomaszewski kojarzony dotychczas z serialem "Na Wspólnej".

Sama Karolina Ludwiniak należy do grona artystek stawiających pierwsze kroki w zawodzie. Młoda aktorka zdobywała szlify zawodowe w placówkach artystycznych na terenie Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem szkół zlokalizowanych w Londynie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe opierała przede wszystkim na udziale w produkcjach realizowanych w języku angielskim.

Quiz z Ranczo: Jak dobrze znasz wykształcenie i zawody bohaterów serialu? Pytanie 1 z 11 Kto był serialowym artystą? Kusy Lucy Paweł Kozioł Następne pytanie