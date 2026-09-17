Nowe gwiazdy w "Na Wspólnej". Do serialu dołączą "wysokie nazwiska polskiego aktorstwa"

"Na Wspólnej" - nowe gwiazdy w obsadzie

Przez "Na Wspólnej" przewinęło się już wielu bardziej lub mniej znanych aktorów i aktorek, a nawet celebrytów niezwiązanych ze sceną filmową - przypominamy, że występ w serialu zaliczyła nawet Mandaryna. Teraz, wraz z jesienną ramówką w 2026, do obsady dołączyli Edyta Jungowska, Tamara Arciuch, Marta Malikowska, Magdalena Czerwińska, Kamila Baar, Ewa Szykulska oraz Stefan Pawłowski. Ale to nie koniec.

Kazimierz Mazur, czyli serialowy Kamil Hoffer, ujawnił w rozmowie z ESKĄ, że wątek jego bohatera już wkrótce wysunie się na pierwszy plan. W szpitalu pojawią się zarówno nowi pacjenci, jak i personel, a wcielających się weń aktorów z pewnością rozpoznamy z innych produkcji.

- Pojawią się nowe postacie w szpitalu. Nie będą to tylko pacjenci, ale też zespół medyczny i to będą bardzo wysokie nazwiska polskiego aktorstwa - zdradził aktor.

CZYTAJ TEŻ: Skandal w "Na Wspólnej". Fani wściekli o nową czołówkę

Kazimierz Mazur - bliżej mu do Kamila Hoffera czy Wojciecha z Adamczychy?

Choć Kazimierz Mazur od lat kojarzony był przede wszystkim z rolą w "Na Wspólnej", w ostatnim czasie pokazał swoje umiejętności komediowe jako chłop Wojciech z serialu "1670". Zapytaliśmy więc, czy teraz trend się odwrócił i ludzie na ulicy częściej rozpoznają go właśnie jako chłopa z Adamczychy. - W ogóle mnie nie rozpoznają na ulicy - wyznał żartobliwie aktor, po czym dorzucił - Kiedyś mi człowiek powiedział: "Pan w ogóle nie wyglądasz i nie zachowujesz się jak aktor." Ja powiedziałem: Dziękuję, to jest cudowne", bo to rzeczywiście komplement jest dla aktora. A z którą postacią Kazimierz Mazur bardziej się utożsamia? - W "1670" gram siebie. Ja palę ludzi, to jestem ja - skwitował (chyba) żartując.

Na Wspólnej – pamiętasz te postacie? Pytanie 1 z 6 Czyim mężem był Adam? Agnieszki Żanety Renaty Weroniki Następne pytanie