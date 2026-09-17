Madonna otworzy galę MTV VMAs 2026! To jej powrót po 23 latach

MTV i CBS oficjalnie potwierdziły, że Madonna będzie pierwszą artystką, która wystąpi podczas tegorocznej ceremonii. Gala odbędzie się w niedzielę, 27 września, w Peacock Theater w Los Angeles, a gospodarzem wydarzenia będzie słynny raper Snoop Dogg.

Powrót Madonny na galę MTV VMAs 2026

Powrót Madonny na scenę VMAs jest wydarzeniem o szczególnym znaczeniu, nie tylko ze względu na ponad dwudziestoletnią przerwę. Królowa Popu wraca do wydarzenia, z którym związana jest niemal od początku jego istnienia. Przez kolejne dekady Madonna należała do artystów, którzy w szczególny sposób definiowali charakter gali, łącząc muzykę z przełomową choreografią, modą, rozbudowaną scenografią i oprawą wizualną. Ostatni raz Madonna wystąpiła na VMAs w 2003 roku, kiedy to wspólnie z Britney Spears i Christiną Aguilerą otworzyła galę. Ich występ stał się jednym z najbardziej komentowanych momentów w historii wydarzenia i na stałe zapisał się w historii popkultury. Tegoroczny powrót będzie więc pierwszym występem Madonny na scenie VMAs od 23 lat. Artystka wykona muzykę z albumu „Confessions II”, łącząc premierowy materiał z wydarzeniem, którego historię współtworzy od ponad czterech dekad.

Madonna - nominacje do VMAs 2026

Obecność Madonny podczas tegorocznej gali jest tym bardziej znacząca, że artystka znalazła się na szczycie zestawienia nominacji. Otrzymała imponujące 11 nominacji do VMAs 2026, najwięcej spośród wszystkich wykonawców w tym roku, a zarazem najwięcej, jakie kiedykolwiek otrzymała w ciągu jednego roku. Madonna została nominowana m.in. w najważniejszych kategoriach wieczoru: Video of the Year za „Confessions II – The Film”, Artist of the Year oraz Song of the Year za „Bring Your Love”, nagrane wspólnie z Sabriną Carpenter.

Na jej koncie znalazły się również nominacje w kategoriach Best Collaboration, Best Dance, Best Direction, Best Art Direction, Best Cinematography, Best Editing, Best Choreography oraz Best Visual Effects. Tegoroczne nominacje obejmują tym samym różne elementy projektu, od samej muzyki i teledysku po jego stronę reżyserską, choreograficzną i wizualną.

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Madonna na VMAs. Pierwszy występ uczynił z niej gwiazdę

Madonna jest jedną z artystek najmocniej związanych z historią Video Music Awards. Już podczas pierwszej edycji VMAs w 1984 roku wystąpiła z „Like a Virgin”, tworząc jeden z najbardziej rozpoznawalnych momentów w historii gali. W kolejnych latach wielokrotnie wracała na scenę VMAs, za każdym razem prezentując widowiska, które łączyły muzykę, choreografię, modę i wyrazistą scenografię. Wśród najbardziej pamiętnych występów znalazły się między innymi „Express Yourself” z 1989 roku, „Vogue” z 1990 roku oraz „Bye Bye Baby” z 1993 roku.

W 1986 roku Madonna została również pierwszą solową artystką uhonorowaną prestiżową nagrodą Video Vanguard Award. Wyróżnienie to jest przyznawane za znaczący wkład w rozwój teledysku oraz kultury wizualnej muzyki popularnej. Jej tegoroczny występ będzie więc kolejnym rozdziałem w historii zarówno artystki, jak i gali, która przez dekady pozostawała jednym z najważniejszych miejsc spotkania muzyki, popkultury i widowiska.

Nowa płyta Madonny

Powrót Madonny w 2026 roku zbiega się z premierą jej najnowszego albumu „Confessions II”, wydanego przez Warner Records. To właśnie materiał z tej płyty ma znaleźć się w centrum jej występu podczas VMAs. Albumowi towarzyszy również projekt wizualny „Confessions II – The Film”, który znalazł się wśród tegorocznych nominacji, rywalizując o statuetkę w kategorii Video of the Year, a także w kategoriach wyróżniających reżyserię, choreografię, zdjęcia, montaż, efekty wizualne i kierownictwo artystyczne.

MTV VMA 2026 - informacje

Tegoroczną galę poprowadzi Snoop Dogg, dla którego VMAs również mają szczególne znaczenie. Raper jest 13-krotnie nominowanym do nagród artystą i trzykrotnym laureatem VMAs, a z galą związany jest od 1994 roku. W 1999 roku zamknął ceremonię wspólnie z Dr. Dre i Eminemem, a w kolejnych latach pojawiał się na scenie między innymi podczas występów poświęconych The Notorious B.I.G. oraz we wspólnym występie z Eminemem.

W tym roku VMAs wracają do Los Angeles po raz pierwszy od 2017 roku. Gala odbędzie się 27 września w Peacock Theater. Podczas tegorocznej ceremonii zostanie również wręczona nagroda Video Vanguard Award zespołowi Nirvana, co będzie uhonorowaniem grupy ponad trzy dekady po jej pierwszym występie podczas VMAs w 1992 roku.