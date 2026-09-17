Zrób to z kaloryferami w domu nim ruszy sezon grzewczy. Będą mocno grzać bez wysokich rachunków

Czyszczenie kaloryfera przed sezonem grzewczym. Jak usunąć z niego kurz?

Lada moment ruszy sezon grzewczy, więc to idealny czas, by zająć się odpowiednim przygotowaniem domowych urządzeń przed nadejściem mrozów. Zanim odkręcimy zawory, musimy pamiętać o starannej pielęgnacji naszych kaloryferów. Przez wiele ciepłych miesięcy zebrała się w nich warstwa kurzu, co skutecznie utrudni efektywne oddawanie ciepła do pomieszczeń. Ta niewymagająca praca z pewnością zwiększy sprawność naszego domowego ogrzewania, a także pomoże zminimalizować nadchodzące rachunki, które mogą mile nas zaskoczyć. Czyszczenie kaloryferów warto rozpocząć od usunięcia powierzchownego kurzu za pomocą rury odkurzacza z łatwo dostępnych fragmentów. Jednak co zrobić z mocno zabrudzonym wnętrzem grzejnika? Zrezygnujmy z upychania tam wilgotnych szmatek, a w zamian zastosujmy niezwykle przydatny trik do odkurzenia środka, używając do tego celu urządzenia z naszej łazienki – mowa tu o suszarce do włosów.

Zrób to z kaloryferami przed sezonem grzewczym. Będą równo rozprowadzać ciepło po pokojach

Kiedy zauważysz, że pomiędzy poszczególnymi elementami grzejnika pojawił się kurz, nie powinieneś trudzić się mozolnym manewrowaniem ścierką. W takich sytuacjach strzałem w dziesiątkę okaże się zastosowanie zwykłej suszarki do włosów. Urządzenie to z łatwością wygoni kłębki kurzu i pajęczyny z wyjątkowo ciasnych oraz skomplikowanych przestrzeni między płytami czy żeberkami. Dzięki zastosowaniu tego pomysłu twoje urządzenia będą znacznie skuteczniej grzały podczas nadchodzącej zimy i jesieni w każdym zakątku domu.

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Czyszczenie kaloryfera z kurzu suszarką do włosów

Na początku rozłóż na podłodze pod grzejnikiem arkusze starych gazet, zużyty ręcznik lub kawałek folii malarskiej, ponieważ uwolnione drobinki zabrudzeń będą bezwładnie opadać. Uruchom swoje narzędzie na tryb chłodnego nawiewu i ustaw najwyższy możliwy poziom obrotów. W następnym kroku rozpocznij wtłaczanie powietrza z górnej części urządzenia, kierując jego wylot ku dołowi. Sukcesywnie przemieszczaj sprzęt, dbając o to, by strumień spenetrował wszystkie zakamarki i ciasne luki.