Tatiana Okupnik w zupełnie nowej roli. Szykuje się prawdziwa rewolucja

Tatiana Okupnik debiutuje w jury "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Wielkie zmiany w popularnym muzycznym show Polsatu! W najbliższym odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" widzowie zobaczą nową twarz za stołem jurorskim. Po raz pierwszy w historii formatu do oceniających dołączy Tatiana Okupnik – wokalistka znana ze swojej niezwykłej scenicznej energii i charakterystycznego głosu.

Artystka zasiądzie obok doskonale znanych widzom ekspertów. Występy uczestników będzie oceniać pod przewodnictwem Małgorzaty Walewskiej, a w panelu towarzyszyć jej będą również Piotr Gąsowski i Stefano Terrazzino. To bez wątpienia spore zaskoczenie i powiew świeżości w popularnym formacie.

Nowa energia w muzycznym show

Tatiana Okupnik od lat kojarzona jest z ogromną ekspresją i charyzmą. Jej charakterystyczna barwa głosu i muzyczna osobowość sprawiają, że trudno pomylić ją z kimkolwiek innym. Teraz właśnie te cechy będzie mogła wykorzystać w nowej roli, przyglądając się metamorfozom gwiazd wcielających się w ikony sceny.

Sama doskonale wie, jak ważne w występie są nie tylko wokal, ale też emocje, interpretacja i sceniczna charyzma. Czy jej żywiołowy temperament sprawi, że za jurorskim stołem zrobi się naprawdę gorąco? Jedno jest pewne – producenci zapowiadają, że takiej jurorki w programie jeszcze nie było.

Wielki powrót Tatiany Okupnik

Debiut w programie zbiega się z powrotem artystki do aktywnej działalności muzycznej. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów niedawno wróciła z nową energią i autorskim materiałem, który z pewnością ucieszył jej fanów.

Nie przegap: Tatiana Okupnik czekała na to 20 lat. Ludzie nie wierzą, że to Polka! Wielki hit wraca z hukiem

W czerwcu 2026 roku ukazał się jej najnowszy album zatytułowany "Od siebie do mnie". Płytę promują między innymi single "Toast" oraz "Daj to głośniej". Na krążku znalazł się również wyjątkowy utwór "Rewolucja w sercach", który artystka nagrała wspólnie z Krzysztofem Zalewskim.

Kiedy oglądać debiut nowej jurorki?

Jak Tatiana Okupnik poradzi sobie z ocenianiem niezwykłych metamorfoz uczestników? Czy będzie surową, czy raczej wyrozumiałą jurorką? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce.

Premierowy odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z udziałem nowej jurorki zostanie wyemitowany w najbliższy piątek o godz. 19:55 na antenie Polsatu.

15

Mellina - Tatiana Okupnik