Zamiokulkas to roślina, która podbiła serca wielu Polaków. Cenimy go za elegancki wygląd i niewielkie wymagania. Czasem jednak nawet ten niezwykle wytrzymały okaz potrafi zastopować swój wzrost, odmawiając wypuszczania nowych liści. Jeśli twój zamiokulkas od dłuższego czasu stoi w miejscu i ani drgnie, a jego liście nie są już tak soczysto zielone jak dawniej, to znak, że czegoś mu brakuje.

Prosta odżywka z kuchennej szafki, która czyni cuda

Zamiokulkas, choć jest rośliną mało wymagającą i odporną, do prawidłowego i bujnego wzrostu potrzebuje odpowiednich składników odżywczych. Kluczowym elementem, który odpowiada za intensywny rozwój zielonych części roślin, jest azot. To właśnie on napędza procesy tworzenia nowych liści i pędów. Jeśli brakuje mu tego pierwiastka, zamiokulkas po prostu nie ma siły, by produkować nowe pędy, a jego wzrost znacznie zwalnia lub całkowicie ustaje.

Nie musisz biec do sklepu ogrodniczego po drogie nawozy chemiczne. Rozwiązanie masz prawdopodobnie w swojej kuchni, a jego koszt to zaledwie kilka złotych! Mowa o zwykłej żelatynie spożywczej. Tak, tej samej, której używasz do deserów. Żelatyna jest bogata w organiczny azot, który w naturalny sposób wzmocni twojego zamiokulkasa i pobudzi go do intensywnego wzrostu, bez ryzyka przenawożenia typowego dla chemicznych preparatów. To prawdziwy "zielony zastrzyk energii", który pomoże twojej roślinie wrócić do formy.

Przygotowanie domowej odżywki z żelatyny jest banalnie proste i zajmie ci dosłownie kilka minut. Wystarczy, że do szklanki (około 200 ml) gorącej wody dodasz jedną płaską łyżeczkę żelatyny spożywczej. Dokładnie wymieszaj, aż żelatyna całkowicie się rozpuści i powstanie klarowny roztwór. Następnie, aby odżywka miała odpowiednią temperaturę i stężenie, dolej do niej trzy szklanki (około 600 ml) zimnej wody. Całość ponownie wymieszaj. Roztwór powinien być letni i niezbyt gęsty, by składniki odżywcze mogły łatwo przeniknąć do podłoża i zostać przyswojone przez korzenie zamiokulkasa.

Sprawdź w galerii, podstawowe zasady pielęgnacji zamiokulkasa

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Kiedy i jak często podlewać zamiokulkasa, aby cieszyć się bujnym wzrostem?

Gotową, przestudzoną odżywkę z żelatyny stosuj do podlewania zamiokulkasa raz na 2-4 tygodnie. Po prostu podlej roślinę taką ilością roztworu, jaką zwykle używasz do regularnego podlewania. Pamiętaj, że zamiokulkas to sukulent, który magazynuje wodę, dlatego nie lubi stać w mokrym podłożu. Podlewaj go dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi dobrze przeschnie. Przed zastosowaniem odżywki upewnij się, że podłoże nie jest całkowicie suche – lekko wilgotna ziemia lepiej wchłonie składniki odżywcze.

Pierwsze efekty regularnego stosowania odżywki z żelatyny powinny być widoczne po kilku tygodniach. Zauważysz nowe pędy i liście, które zaczną szybko rosnąć, a cała roślina nabierze intensywnie zielonego koloru. Pamiętaj jednak, że żelatyna to skuteczna odżywka, ale nie magiczna różdżka. Daj swojemu zamiokulkasowi czas na reakcję. Ważne jest, aby nie przedobrzyć z jej ilością ani częstotliwością stosowania, ponieważ nadmiar azotu również może być niekorzystny dla rośliny. Trzymaj się zasady umiaru – zazwyczaj mniej znaczy więcej.

Poza regularnym wzmacnianiem zamiokulkasa odżywką z żelatyny, zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach jego pielęgnacji. Zapewnij mu jasne, ale rozproszone światło – zbyt ostre słońce może poparzyć liście, a zbyt ciemne stanowisko spowolni jego wzrost. Używaj przepuszczalnego podłoża, które zapobiegnie zastojom wody i gniciu korzeni. Regularnie usuwaj kurz z liści, by roślina mogła swobodnie oddychać. Połączenie tych wszystkich elementów, z dodatkiem odżywczego „zastrzyku” z żelatyny, sprawi, że twój zamiokulkas będzie zdrowy, bujnie rosnący i przez cały rok zachwyci cię swoją witalnością i nowymi, soczystymi liśćmi.