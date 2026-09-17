Mama na Obrotach debiutuje jako autorka! Książka "SERIO, w ciul!" zachwyci jej fanów

Fenomen internetu i sceny stand-upowej, Klaudia Klimczyk, przez lata podbijała serca widzów swoją autentycznością i niezwykłym poczuciem humoru. Teraz przyszedł czas na kolejny etap jej kariery – wydanie pierwszej książki, która ma być najbardziej osobistym projektem w jej dorobku. Choć propozycje wydawnicze spływały do niej od lat, Mama na Obrotach długo czekała na odpowiedni moment i formułę.

Do książki dojrzewałach bardzo długo… Propozycje dostawałach od kilku lat, ale nie chciałach, żeby książka była napisana przez kogoś, bez mojego udziału lub tylko z niewielkim. To byłoby nieprawdziwe, a ja nigdy nikogo nie udawałach, zawsze byłach sobą. W projekty, które robię, angażuję się osobiście, bo za to kochają mnie fani – podkreśla Klaudia Klimczyk.

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Mama na Obrotach wydaje książkę!

Przełom nastąpił, gdy pojawiła się koncepcja książki opartej na szczerych rozmowach. Do projektu zaproszono dziennikarkę Aldonę Sosnowską-Szczukę, która okazała się idealną rozmówczynią.

Kiedy padła propozycja, żeby książka składała się z rozmów ze mną, od razu wiedziałach, że to jest to. Tak poznałach Aldonę. Na naszym pierwszym spotkaniu przekonałach się, że można z nią szczerze i na luzie rozmawiać. Jest świetną dziennikarką, przy której poczułach się bezpiecznie i zaczęłach mówić o wszystkim – wspomina Klimczyk.

Efektem tych spotkań jest publikacja, która obiecuje być zapisem autentycznych, emocjonalnych i bezprecedensowych wyznań. Klaudia Klimczyk nie kryje, że podczas rozmów odsłoniła swoje najskrytsze myśli i opowiedziała o najtrudniejszych chwilach w życiu.

Sama siebie zaskoczyłach, kiedy zwierzałach się z najskrytszych myśli i opowiadałach o najtrudniejszych chwilach w moim życiu. Zależało mi, żeby książka była prawdziwa, pokazała mnie taką, jaka jestem na co dzień i jaką znają mnie moje dzieci i mąż Mateusz – dodaje współautorka.

Kim jest Mama na Obrotach?

Klaudia Klimczyk, znana również jako Matka, to fenomen internetu, której dowcip i autentyczność podbiły serca milionów. W 2023 roku z powodzeniem wkroczyła także na polską scenę stand-upu, potwierdzając swój talent do rozbawiania publiczności na żywo. Jej pierwsza książka, będąca zapisem rozmów, z pewnością dostarczy fanom jeszcze głębszego wglądu w świat ich ulubionej twórczyni. Dla fanów, którzy chcą mieć egzemplarz z osobistym akcentem, Mama na Obrotach przygotowała specjalną ofertę. Książkę "Mama na Obrotach. SERIO, w ciul!" z autografem można zamówić wyłącznie w przedsprzedaży, która trwa do 5 października. Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji!