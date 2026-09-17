Watykan ogłosił nowy grzech. Z tego teraz muszą spowiadać się katolicy

Watykańska Komisja Teologiczna zmienia podejście do definicji grzechu. Decyzja ta wpływa na rachunek sumienia każdego wierzącego.

Kościół oficjalnie uznał „grzech ekologiczny”. Obejmuje on niszczenie środowiska oraz zaniedbania względem Bożego planu.

Od teraz katolicy muszą spowiadać się m.in. z marnotrawstwa i codziennych, nieekologicznych nawyków.

Z czego musi spowiadać się katolik podczas sakramentu spowiedzi?

Spowiedź jest jednym z siedmiu sakramentów w Kościele katolickim. Dzięki posłudze kapłana, Bóg odpuszcza grzechy popełnione po przyjęciu chrztu, co wzmacnia więź wiernego z Bogiem i Kościołem. Dla wierzących jest to czas na przemyślenia, przyznanie się do błędów oraz pojednanie. Przed przystąpieniem do sakramentu, katolik musi przeprowadzić rachunek sumienia. Przypomina sobie wówczas wszystkie przewinienia popełnione od ostatniego rozgrzeszenia. Wyróżnia się grzechy ciężkie, takie jak zabójstwo, kradzież czy cudzołóstwo, oraz lekkie. Z tych drugich nie ma obowiązku spowiadania się w konfesjonale, ponieważ są odpuszczane w trakcie spowiedzi powszechnej na każdej mszy.

Nowy grzech ogłoszony przez Watykan. Księża słyszą go w konfesjonale

Lista grzechów uległa niedawno istotnej modyfikacji. Watykańska Międzynarodowa Komisja Teologiczna opublikowała we wrześniu dokument, w którym podkreśla konieczność dbania o środowisko, zarówno w wymiarze etycznym, jak i teologicznym. Wierni muszą od teraz spowiadać się z grzechu ekologicznego. Kwestia ta była poruszana już podczas Synodu Biskupów o Amazonii w 2019 roku, gdzie dyskutowano o kryzysie klimatycznym, ale dopiero teraz precyzyjnie określono zasady.

Wspólne dobro, jakim jest Ziemia, powinno być chronione z myślą o wszystkich ludziach i przyszłych pokoleniach

– zaznaczono w opublikowanym dokumencie.

Czego dotyczy grzech ekologiczny? Coraz częściej wymieniany na spowiedzi

Nowa definicja grzechu ekologicznego to nie tylko bezpośrednie niszczenie przyrody, ale również odrzucenie współpracy z Bożym planem stworzenia. Takie działanie lub zaniechanie uderza w Stwórcę, krzywdzi innych ludzi i dewastuje naturę. Dokument Watykanu promuje „duchowość ekologiczną”, która zakłada dbałość o dobro środowiska, bliźnich i życie w harmonii z przyrodą. Kościół sprzeciwia się konsumpcjonizmowi, chciwości i działaniom przemysłu czy rolnictwa, które przedkładają zysk nad dobro planety. Krytyka ta dotyczy także codziennego życia wiernych. Katolicy muszą teraz brać pod uwagę takie kwestie, jak nadmierne zakupy, marnowanie żywności, nieoszczędzanie wody czy energii. Wskazówki te mają zmienić stosunek wiernych do środowiska naturalnego.

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