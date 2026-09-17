Jagiellonia gra z Legią. Kto wygra w hicie Ekstraklasy

Jagiellonia - Legia przed przerwą reprezentacyjną

W niedzielę Jagiellonia Białystok zmierzy się z Legią Warszawa w spotkaniu 9. kolejki. Drużyna z Białegostoku po meczu w Lidze Europy z Olympiakosem Pireus przegranym 1:2 powróci na własne boisko, by zagrać w hicie. Trudno wytypować faworyta tej rywalizacji.

Obecnie Jagiellonia zajmuje ósme miejsce w tabeli, mając 12 punktów oraz jeden mecz zaległy. Legioniści z kolei są drudzy z wynikiem 16 punktów i w zeszłym sezonie zanotowali z białostoczanami dwa remisy.

Jakie będą inne mecze Ekstraklasy?

W sobotę wieczorem liderujący w tabeli Górnik Zabrze zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin. Zespół z Zabrza pewnie wygrał niedawno z Koroną Kielce 2:0 i odniósł już siódme zwycięstwo w sezonie. Oznacza to, że żadna porażka nie zrzuci podopiecznych Michala Gasparika ze szczytu tabeli.

Również Lech Poznań będzie miał pracowity czas, gdyż w czwartek zmierzy się w Londynie z Crystal Palace w fazie grupowej Ligi Europy. W niedzielę obrońcy tytułu zagrają u siebie z drużyną Radomiaka. Natomiast w piątek odbędą się starcia beniaminków z Krakowa i Wrocławia.