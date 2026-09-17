Liga Mistrzów FIBA. Dziki Warszawa w półfinale eliminacji

Dziki Warszawa w półfinale

Koszykarze Dzików Warszawa triumfowali nad łotewskim VEF Ryga, wygrywając 102:95 (25:24, 15:19, 22:26, 40:26). To był ich drugi mecz w turnieju eliminacyjnym Ligi Mistrzów FIBA, rozgrywanym w bułgarskim Samokowie. Wygrana zagwarantowała warszawskiej drużynie awans do półfinału. W sobotę rywalem Dzików będzie zwycięzca meczu pomiędzy Manchester BC a hiszpańskim Rio Breogan Lugo.

Najlepszymi punktującymi w ekipie Dzików byli Joseph Girard III, który rzucił 25 punktów i zanotował pięć asyst, oraz Zane Waterman z dorobkiem 24 punktów i ośmiu zbiórek. Makai Ashton dorzucił dziewięć punktów, dziewięć zbiórek oraz siedem asyst. W drużynie VEF Ryga najwięcej punktów zdobył Jordan Sears - 33.

Walka o fazę grupową

Warszawianie rozpoczęli turniej od wysokiego zwycięstwa nad BK Opawa 116:99. Z kolei VEF Ryga pokonał wcześniej azerski Landau Lions 105:88. W zespole z Rygi grają zawodnicy znani z polskich parkietów, m.in. Ojars Silins, który zdobył 11 punktów, oraz byli gracze Stali Ostrów Wlkp. - Mareks Mejeris (10 pkt) i Aigars Skele (9 pkt).

W eliminacjach do 11. edycji LM FIBA rywalizują 24 drużyny. Zwycięzcy dwóch turniejów awansują do fazy grupowej, a zmagania potrwają do niedzieli. Jeśli Dziki awansują, trafią do grupy F, gdzie zmierzą się z Cholet Basket, Hapoelem Holon i Spartakiem Subotica. W razie niepowodzenia zagrają w Pucharze Europy FIBA.