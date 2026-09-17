Anastazja Kuś ujawniła, czy ma chłopaka! Jej reakcja mówi sama za siebie

Wraz z kolejnymi medalami i rekordami Anastazji Kuś rośnie ciekawość kibiców dotycząca jej życia prywatnego. Fani zastanawiają się, czy młoda sportsmenka, mająca tak napięty harmonogram treningowy, znajduje jeszcze czas na randki i związki. Kwestia ta została poruszona podczas niedawnego występu lekkoatletki na znanym youtube'owym kanale "Warszawski Koks". W trakcie luźnego wywiadu przeprowadzanego na siłowni twórcy programu postanowili zapytać wprost o to, czy 19-latka się z kimś spotyka.

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Anastazja Kuś zapytana o chłopaka. Szybko ucięła temat

Biegaczka zareagowała w sposób zwięzły i konkretny. Młoda gwiazda sportu lekko się speszyła. Jej krótka odpowiedź sprawiła jednak, że temat szybko został zamknięty i można było wrócić do innych wątków rozmowy.

- Na razie nie - stwierdziła szybko i wyraźnie nieśmiało.

Taka reakcja wyraźnie wskazuje, na czym obecnie skupia się utalentowana zawodniczka. Jej absolutnym priorytetem pozostaje wyczynowe bieganie i codzienne treningi. Twórcy kanału "Warszawski Koks" drążyli jednak temat i dopytywali 19-latkę o to, jak wygląda jej życie towarzyskie.

Dla wielu nastolatków i młodych dorosłych częste wyjścia do klubów czy spotkania towarzyskie to absolutna podstawa. Anastazja Kuś wyznała jednak, że w ogóle nie czuje potrzeby prowadzenia takiego stylu życia. Skupia się na innych celach i to daje jej spełnienie.

- Jakoś w ogóle mi tego nie brakuje - przyznała, odnosząc się do kwestii imprezowania. - Najwięcej fokusu poświęcam na treningi i dążę do określonego celu w danym sezonie - dodała.

Wszystko wskazuje więc na to, że w najbliższym czasie nie usłyszymy o nowym partnerze utalentowanej biegaczki. Młoda gwiazda całkowicie poświęciła się swojej karierze sportowej i to zdobywanie kolejnych medali jest tym, co aktualnie przynosi jej największą radość!