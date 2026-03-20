Nowe fakty w sprawie śmierci Maszy Graczykowskiej. Prokuratura ujawnia ustalenia

Kim była Masza Graczykowska? 25-letnia influencerka zmarła w swoim mieszkaniu

Wiadomość o nagłym zgonie Maszy Graczykowskiej wywołała szok wśród polskich internautów. Młoda kobieta zdobyła ogromną popularność dzięki aktywności w mediach społecznościowych. Jej profile na TikToku i Instagramie śledziły setki tysięcy osób, a kanał na YouTubie subskrybowało ponad 160 tysięcy widzów.

Twórczyni chętnie dzieliła się z obserwatorami swoim życiem prywatnym, relacjonując codzienność oraz zagraniczne wyjazdy. Jej rozpoznawalność wzrosła również dzięki angażowi w gale freak fightowe. Losy 25-latki były stale śledzone przez wierne grono fanów.

Już od kilku dni w internecie krążyły niepokojące plotki o fatalnym stanie zdrowia, a nawet zgonie Graczykowskiej. Początkowo brakowało oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. Dopiero w czwartek, 19 marca, przedstawiciele prokuratury w wypowiedzi dla portalu Pudelek ostatecznie potwierdzili tragiczną informację o śmierci gwiazdy internetu.

Nowe ustalenia śledczych po śmierci Maszy Graczykowskiej

Zwłoki influencerki odkryto 8 marca w jej warszawskim apartamencie. W lokalu znajdował się również pies, któremu natychmiast zapewniono opiekę. W przestrzeni publicznej błyskawicznie zaroiło się od spekulacji na temat przyczyn tragedii, a wielu internautów sugerowało, że 25-latka mogła odebrać sobie życie.

Obecnie śledczy prowadzą czynności wyjaśniające i mają już pierwsze wnioski. Jak przekazał portalowi Pudelek rzecznik warszawskiej prokuratury, Piotr Antoni Skiba, wykluczono hipotezę o samobójstwie. Funkcjonariusze nie natrafili na żadne dowody wskazujące na targnięcie się na własne życie, ślady walki czy udział osób trzecich.

Zgodnie ze standardową procedurą w przypadkach niejasnych zgonów, postępowanie wszczęto z artykułu dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci.

Gdyby na etapie oględzin zwłok w miejscu ich ujawnienia pojawiło się podejrzenie samobójstwa, wszczęcie śledztwa następowałoby na podstawie innego przepisu niż art. 155 kk, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. W takim przypadku stosuje się artykuł 151 kk. Prokurator, który wszczyna postępowanie przygotowawcze, formułuje pewną tezę - od niej zależy, pod jakim kątem prowadzone będzie postępowanie. [...] Bardzo często jednak dochodzi do sytuacji, w której osoby po prostu umierają z przyczyn naturalnych lub mają problemy zdrowotne niewidoczne na pierwszy rzut oka. Wówczas standardową kwalifikacją prawną jest art. 155 kk, ponieważ stwierdzamy fakt zgonu bez dowodów wskazujących na samobójstwo lub walkę - przekazał Piotr Antoni Skiba.

W przeszłości Masza Graczykowska otwarcie mówiła o swoich kłopotach zdrowotnych. Influencerka cierpiała na chorobę nerek i miała za sobą poważny kryzys medyczny. Opowiadała również o wyzwaniach związanych ze zdrowiem psychicznym oraz uczęszczaniu na terapię.

15

