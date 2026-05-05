Matura 2026 unieważniona?! Skandal na matematyce. Zdjęcia arkusza w sieci!

W dniu matury z matematyki, czyli 5 maja, tuż po godzinie 9:00, kiedy uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie arkusza na poziomie podstawowym, na platformie X zaczęły krążyć fotografie zadań egzaminacyjnych zrobione na sali. Jeśli fotografie okażą się prawdziwe, osoba która jest autorem zdjęć może ponieść poważne konsekwencje.

Matura 2026 z matematyki - pierwsze zdjęcia arkusza

Pierwsze zdjęcia arkusza z matematyki pojawiły się w sieci kilka minut po godzinie 9:00. Jeśli okażą się prawdziwe, może wybuchnąć niezły skandal. Czy to oznacza, że matura z matematyki 2026 zostanie unieważniona?

Na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy zdjęcia rzeczywiście są autentyczne. Wiadomo jednak, że publikowanie arkusza w trakcie egzaminu jest poważnym naruszeniem zasad.

Czy matura z matematyki 2026 zostanie unieważniona?

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Centralna Komisja Egzaminacyjna, ujawnienie materiałów egzaminacyjnych przed zakończeniem egzaminu to poważne naruszenie regulaminu. W takiej sytuacji egzamin może zostać unieważniony, ale, co bardzo ważne, dotyczy to wyłącznie osoby, która dopuściła się złamania zasad.

Najprawdopodobniej nie ma więc mowy o unieważnieniu matury w całej Polsce, powtarzaniu egzaminu przez wszystkich zdających, anulowaniu wyników całego rocznika.

W takim przypadku największe ryzyko ponoszą ci maturzyści, którzy wnieśli na salę egzaminacyjną telefon lub inne urządzenie, wykonali zdjęcie arkusza, udostępnili je w internecie przed zakończeniem egzaminu.

Dla takiej osoby konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. Chodzi o unieważnienie egzaminu bez możliwości poprawki w tym samym roku.

Podobna sytuacja miała miejsce dzień wcześniej, w trakcie trwania egzaminu z języka polskiego. Wtedy również zdjęcia arkuszy zaczęły krążyć w sieci jeszcze w trakcie pisania egzaminu.

Pragnę przypomnieć, że wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Unieważnienie danemu zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej przez tego zdającego. Maturzysta może przekazać informację o treści zadań egzaminacyjnych po wyjściu z sali egzaminacyjnej po zakończeniu egzaminu, jednak wykonywanie zdjęć arkusza podczas egzaminu na sali stanowi złamanie przepisów prawa określonych w ustawie o systemie oświaty - przyznało CKE w rozmowie z Eska.pl.

Do czasu oficjalnego komunikatu CKE odnośnie matematyki, warto zachować spokój i nie ulegać sensacyjnym doniesieniom z sieci.