Chuck Norris nie żyje. Na co chorował i zmarł? Legendarny aktor niedawno świętował urodziny

Kamil Polewski
2026-03-20 15:37

Kultowy "Strażnik Tekstu" zmarł w wieku 86 lat. Tragiczną informację potwierdzili bliscy gwiazdora na niedługo po tym, gdy media obiegła niepokojąca informacja o pogorszeniu się jego stanu zdrowia. Chuck Norris przeszedł do historii jako mistrz sztuk walki, który dodatkowo podbił szklany ekran. Na co zmarł? Głos zabrała rodzina.

Śmierć gwiazdora zaskoczyła wielu fanów. Zaledwie kilka dni temu Chuck Norris prezentował się w znakomitej formie na nagraniu w mediach społecznościowych. Nagle jednak pojawiła się nieoficjalna informacja, że trafił do szpitala. Smutne wieści przekazali bliscy zmarłego. Na co chorował 86-latek?

Chuck Norris nie żyje. "Strażnik Teksasu" odszedł w wieku 86 lat

Aktor przyszedł na świat w 1940 roku. Po ojcu, weteranie II wojny światowej, odziedziczył pasję do militariów. Należąc do sił powietrznych USA, młody Chuck Norris stacjonował w Korei Południowej, gdzie zafascynował się azjatyckimi sztukami walki. Stał się ich mistrzem, ale dopiero w latach 70. umiejętności te przełożyły się na karierę filmową. Aktor otrzymywał kolejne role w produkcjach kina akcji. Do historii przeszedł chociażby serial "Strażnik Teksasu". Jego role dały mu wyjątkowy status w świecie aktorstwa oraz sprawiły, że Chuck Norris stał się obiektem wyjątkowego kultu w Internecie. Zmarł 19 marca 2026 roku w wieku 86 lat.

Bliscy nie ujawnili szczegółów. Gwiazdor miał dużą rodzinę

Śmierć serialowego "Strażnika Teksasu" ogłosiła jego rodzina poprzez oficjalny profil na Instagramie. Wiemy już oficjalnie, że Chuck Norris zmarł o poranku po przewiezieniu go do szpitala w związku z "nagłym wypadkiem medycznym". 86-latek przebywał na jeden z wysp na Hawajach, gdzie aktywnie spędzał czas. 10 marca świętował na świeżym powietrzu swoje urodziny, co pokazał w mediach społecznościowych.

Dokładne okoliczności śmierci Norrisa pozostają jednak nieznane, a rodzina chce je zachować dla siebie. Aktor miał pięcioro dzieci i siedemnaścioro wnucząt. Drugą żonę, Ginę, poślubił w 1998 roku.

ZOBACZ TEŻ: Justin Bieber pobił się z Usherem?! Wydarzyło się to na imprezie Beyoncé i Jaya-Z

Galeria zdjęć 21

Chuck Norris - przyczyna śmierci. Na co chorował aktor?

W związku z komunikatem rodziny Norrisów, przyczyna zgonu legendy amerykańskiego kina jest nieznana. 86-latek przebywał w szpitalu na hawajskiej wyspie Kauai. Niektórzy przypuszczają, że "nagłym wypadkiem" mógł być atak serca. Choć Chuck Norris nie skarżył się nigdy publicznie na poważne problemy zdrowotne, a po trafieniu ostatnio do szpitala miał być "w dobrym nastroju", w przeszłości miał pewne kłopoty.

W 2017 roku media obiegły wieści, że 77-letni wówczas gwiazdor przeszedł zawał podczas brania prysznica i kolejny zawał w ciągu godziny, gdy był już pod opieką medyków. Szybko wrócił jednak do formy. Wcześniej, w 2010 roku opisywał mniejsze dolegliwości w jednym z artykułów, które przygotował do konserwatywnej gazety na temat amerykańskiego systemu ochrony zdrowia.

Polecany artykuł:

Halina Kowalska nie żyje. Grała m.in w "Alternatywy 4" i serialu o piłce nożnej
Sonda
Jakie kino najbardziej do Ciebie przemawia?
XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY
chuck norris