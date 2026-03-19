Nie żyje Masza Graczykowska. Prokuratura ujawnia szczegóły makabrycznego odkrycia w Warszawie

Od dłuższego czasu w przestrzeni internetowej krążyły niepokojące plotki dotyczące kondycji zdrowotnej popularnej twórczyni. Początkowe domysły internautów zyskały właśnie oficjalne i tragiczne potwierdzenie ze strony śledczych.
Rzecznik prasowy Piotr Antoni Skiba poinformował, że zwłoki 25-latki odkryto 8 marca w jednym ze stołecznych lokali. Czynności na miejscu zdarzenia nadzorował prokurator, a ciało poddano już sekcji. Służby zleciły też przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz w celu ustalenia dokładnych przyczyn zgonu.
– 8 marca policja została poinformowana, że interwencja pogotowia, resuscytacja, nie powiodła się i w warszawskim mieszkaniu znaleziono zwłoki kobiety. Na miejscu był obecny także pies – mówi w rozmowie z TVP3 Warszawa, Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Graczykowska cieszyła się ogromną popularnością w mediach społecznościowych, gromadząc na swoim profilu na Instagramie ponad ćwierć miliona fanów. Wcześniej rozgłos przyniosła jej skomplikowana relacja z inną influencerką, Agatą Fąk. Z kolei dwa lata temu zaprezentowała się widowni podczas gali HIGH League, stając w oktagonie naprzeciwko aktywistki Mai Staśko.
– Została wykonana sekcja zwłok, która nie wskazała na udział osób trzecich. Odbędą się także dalsze badania pośmiertne – poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba.
W minionym roku internetowa celebrytka zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie, informując opinię publiczną o swoich trudnych doświadczeniach. Dziewczyna przyznała się do wcześniejszej próby odebrania sobie życia i opowiedziała o trzy minutowej śmierci klinicznej.
Gdzie szukać wsparcia w trudnych chwilach:
- 800 70 2222 - całodobowa linia Centrum Wsparcia dla dorosłych w kryzysie psychicznym
- 800 12 12 12 - czynny 24/7 Dziecięcy Telefon Zaufania pod egidą Rzecznika Praw Dziecka
- 116 111 - młodzieżowy i dziecięcy telefon zaufania działający przez całą dobę
- 116 123 - bezpłatny i całodobowy telefon wsparcia emocjonalnego dla osób dorosłych
- 112 - ogólnopolski numer alarmowy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia