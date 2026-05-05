79-letnia Cher skradła show na Met Gali. Królowa "nagiej sukienki" powróciła po latach

Powrót Cher na Met Galę po ponad dekadzie

Tegoroczna Met Gala nie mogłaby zostać w pełni zaliczona do udanych bez obecności prawdziwej ikony. Wydarzenie zyskało na randze, gdy tylko na horyzoncie pojawiła się Cher. Słynna wokalistka powróciła na czerwony dywan po ponad dziesięciu latach przerwy, prezentując stylizację, która na długo zapadnie w pamięć.

Met Gala 2026: Cher deklasuje rywalki w kreacji od Burberry

Piosenkarka zdecydowała się na drapieżny wizerunek, który natychmiast skupił na niej uwagę fotoreporterów i gości. Miała na sobie unikalną suknię, którą zaprojektował specjalnie dla niej Daniel Lee, związany z luksusową marką Burberry. Ten wyjątkowy look, idealnie korespondujący z motywem przewodnim imprezy, gwiazda stworzyła we współpracy ze swoją wieloletnią stylistką, Patti Wilson.

Stylizacja składała się z półprzezroczystej czarnej bazy z jedwabnego tiulu, połączonej ze skórzanym, dopasowanym gorsetem oraz krótką kurteczką wysadzaną połyskującymi kryształami. Ten bezkompromisowy ubiór jasno dawał do zrozumienia, że Cher nie zjawiła się na gali, by stanowić jedynie tło dla młodszych koleżanek z branży.

Wybór stroju stanowił również swoisty hołd dla dawnych lat i ikonicznego wizerunku artystki. 79-latka nawiązała do swojej legendarnej kreacji autorstwa Boba Mackiego z 1974 roku. Właśnie ten dawny projekt zapoczątkował światowy trend na tak zwane "nagie sukienki", które do dzisiaj królują na najważniejszych branżowych eventach.

Mimo upływu kilku dekad, wokalistka wciąż potrafi zawładnąć wyobraźnią publiczności w niepowtarzalny sposób. Jej wyrazista stylizacja doskonale wpasowała się w temat tegorocznej edycji Met Gali, eksplorujący związki pomiędzy modą a ludzką cielesnością.

Historia Cher z tym prestiżowym nowojorskim wydarzeniem sięga lat 80., kiedy to po raz pierwszy zaszczyciła galę swoją obecnością. W późniejszych latach wielokrotnie zachwycała swoimi awangardowymi strojami. Warto przypomnieć, że w 2019 roku przygotowała dla zgromadzonych gości niespodziankę, dając specjalny występ wokalny na scenie.

