Kwitnie przez 120 dni i zachwyca kolorami. Ten krzew to prawdziwy hit w ogrodzie

Lagerstroemia indyjska: egzotyczny krzew, który kwitnie 120 dni w roku

Hortensje cieszą się ogromnym uznaniem, jednak ich uprawa bywa wymagająca, jeśli zależy nam na spektakularnym efekcie. Lagerstroemia indyjska, znana też jako bez południa, stanowi doskonałą alternatywę, oferując kwiaty nawet przez 120 dni w roku. Choć krzew ten zachwyca obfitym i długim kwitnieniem, wymaga spełnienia określonych warunków. Poznaj tajniki uprawy tej egzotycznej rośliny i ciesz się jej urokiem na własnej działce.

Rośliny ozdobne to nie tylko element dekoracyjny, ale też sposób na stworzenie własnej oazy spokoju. Zróżnicowane kolory, formy i aromaty pozwalają na wykreowanie przestrzeni tętniącej życiem od wczesnej wiosny po późną jesień. Odpowiedni dobór gatunków to podstawa pięknego ogrodu. W Polsce prym wiodą hortensje, cenione za imponujące, wielobarwne kwiatostany. Jednak osiągnięcie takiego rezultatu wymaga zaangażowania i nakładu pracy. Dlatego eksperci ogrodnictwa rekomendują posadzenie lagerstroemii indyjskiej. Ten ozdobny krzew zachwyca niezwykle długim i obfitym kwitnieniem, a jego wyraziste kwiaty mogą zdobić pędy nawet przez jedną trzecią roku.

Jakie stanowisko i gleba dla bzu południa?

Lagerstroemia indyjska (Lagerstroemia indica) to krzew o niezwykłych walorach dekoracyjnych, przyciągający uwagę zarówno kwiatostanami, jak i oryginalną korą. Pochodzi z Azji, ale zyskuje rzesze fanów w Polsce, wprowadzając do ogrodów nutę egzotyki. Aby jednak roślina dobrze się rozwijała w naszych warunkach klimatycznych, konieczna jest znajomość jej wymagań. Kluczowe jest zapewnienie stanowiska dobrze nasłonecznionego i osłoniętego od wiatru. Do obfitego kwitnienia bez południa potrzebuje minimum 6 godzin słońca w ciągu dnia. Ziemia powinna być żyzna, przepuszczalna i lekko wilgotna, a przed posadzeniem dobrze jest zasilić ją kompostem lub obornikiem. Optymalny czas na sadzenie to wiosna (kwiecień-maj) lub jesień (wrzesień-październik).

Zasady pielęgnacji lagerstroemii indyjskiej. Podlewanie, nawożenie, cięcie i ochrona na zimę

Aby lagerstroemia indyjska odwdzięczyła się wspaniałym kwitnieniem, należy pamiętać o kilku istotnych zabiegach pielęgnacyjnych.

Krzew wymaga regularnego nawadniania, zwłaszcza w okresach suszy, jednak należy wystrzegać się zastojów wody, które grożą gniciem bryły korzeniowej. Wiosną i latem roślinę warto dokarmiać preparatami wieloskładnikowymi przeznaczonymi dla gatunków kwitnących. Niezbędnym zabiegiem jest też cięcie, które wykonuje się wiosną, usuwając pędy uszkodzone, chore oraz rosnące do wewnątrz. Skrócenie gałązek, które kwitły w poprzednim sezonie, stymuluje krzew do wytwarzania większej ilości kwiatów. Należy pamiętać, że bez południa jest mało odporny na niskie temperatury, dlatego przed nadejściem zimy wymaga starannego okrycia. Młode okazy osłania się agrowłókniną lub słomą, a u starszych wystarczy usypać gruby kopczyk z kory lub liści wokół korzeni. W najchłodniejszych rejonach kraju bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie uprawa w donicach, które przed przymrozkami przenosi się do zabezpieczonych, chłodnych pomieszczeń.

