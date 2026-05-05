Rygorystyczne zasady na Met Gali. Anna Wintour wymaga od gwiazd absolutnego posłuszeństwa

Anna Wintour kontroluje każdy detal Met Gali

Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek maja uwaga mediów z całego globu skupia się na nowojorskim Metropolitan Museum of Art. To właśnie tam organizowana jest legendarna Met Gala, nazywana potocznie modowymi Oscarami. Za olśniewającymi kreacjami i blichtrem kryje się jednak coś znacznie poważniejszego niż zwykła zabawa. Całe to prestiżowe wydarzenie stanowi niezwykle skrupulatnie zaplanowany spektakl, nad którym niepodzielną kontrolę sprawuje Anna Wintour.

Warto przypomnieć, że w historii tego modowego święta wielokrotnie pojawiały się ikony. W mediach głośno było między innymi o tym, jak imprezę całkowicie zdominowała Cher, udowadniając swoją ponadczasową formę.

Kosmiczne ceny biletów na Met Galę i osobliwe zakazy dla celebrytów

Zdobycie przepustki na to prestiżowe wydarzenie jest zadaniem wręcz ekstremalnie trudnym. Zaproszeni goście przechodzą rygorystyczną selekcję, a sam fakt posiadania odpowiedniej kwoty nie gwarantuje sukcesu. Nawet w sytuacji, gdy znany dom mody finansuje udział gwiazdy i zapewnia jej unikalny strój, ostateczny głos zawsze należy do redaktor naczelnej „Vogue’a”. To ona osobiście akceptuje wszystkie nazwiska na liście i szczegółowo weryfikuje ich planowane stylizacje.

Same koszty udziału w imprezie mogą wywołać prawdziwy szok. Za pojedynczy bilet trzeba zapłacić równowartość około 100 tysięcy dolarów, podczas gdy wykupienie całego stolika pochłania wielokrotność tej kwoty, liczoną w setkach tysięcy. Choć dla wielu artystów jest to podarunek od potężnych marek sponsorujących, nie zmienia to absolutnie faktu, że mowa o jednej z najbardziej niedostępnych imprez na naszej planecie.

Przejście przez drzwi muzeum oznacza konieczność podporządkowania się specyficznym wymogom. Jednym z najbardziej nietypowych rozwiązań jest celowe rozdzielanie małżeństw i zakochanych. Gospodarze z premedytacją umieszczają życiowych partnerów przy różnych stolikach, aby wymusić na nich integrację z innymi uczestnikami.

Restrykcje obejmują znacznie więcej aspektów, a impreza ma charakter wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza całkowity zakaz wstępu dla dzieci. Do tego dochodzą bardzo specyficzne wymogi dotyczące serwowanych potraw. Jadłospis komponuje się tak, by wyeliminować składniki powodujące nieświeży oddech, przez co na stołach nigdy nie pojawia się cebula czy czosnek. Podobny los spotkał wszelkie drobne, zielone przyprawy, takie jak szczypiorek i pietruszka, aby uniknąć ryzyka utknięcia ich w zębach podczas uśmiechania się do zdjęć.

Katalog obostrzeń jest jednak znacznie szerszy. W trakcie trwania bankietu uczestnikom zabrania się używania smartfonów, ponieważ organizatorom zależy na pełnym zaangażowaniu gości w celebrowanie chwili, zamiast ciągłego publikowania relacji w mediach społecznościowych. Surowo egzekwowany jest również zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz bezwzględny zakaz dotykania wystawionych w muzeum dzieł sztuki.

Oczekujący na dłuższą pogawędkę z główną organizatorką mogą poczuć spore rozczarowanie. Z Anną Wintour można zamienić zaledwie kilka słów podczas powitania, gdyż cały harmonogram imprezy musi toczyć się płynnie i bez żadnych opóźnień.

Z perspektywy czasu to wydarzenie bywa często określane jako prawdziwe święto próżności. Dziennikarze wielokrotnie opisywali też incydenty z przyszłości, przewidując, że kolejne edycje, takie jak chociażby Met Gala 2026, mogą w pewnym momencie wymknąć się organizatorom spod absolutnej kontroli.

