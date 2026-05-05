Przerażająca kreacja Heidi Klum na Met Gali 2026. Przesunęła granicę absurdu

Heidi Klum przeszła samą siebie na Met Gali 2026

Met Gala słynie z odważnych projektów, ale dla Heidi Klum klasyczna ekstrawagancja to za mało. Podczas tegorocznej edycji modelka zaprezentowała się w stroju, który zamiast zachwytu wywołał konsternację, a u niektórych nawet przerażenie. Wiele osób zastanawiało się, czy to jeszcze świat mody, czy raczej przebranie na Halloween.

Heidi Klum wystąpiła w stroju, który bardziej przypominał rzeźbę niż kreację haute couture. Jej wygląd był tak przerysowany, że trudno było uwierzyć w to, że pojawiła się tak na prestiżowym wydarzeniu. Jak się jednak okazuje, inspiracja za tym projektem była głęboko artystyczna.

Twórcy stylizacji zaznaczyli, że czerpali natchnienie ze słynnych rzeźb – "Chrystusa Zasłoniętego" Giuseppe Sanmartina oraz "Zasłoniętej Westalki" Raffaela Montiego. Choć zamysł brzmi klasycznie, ostateczny efekt na czerwonym dywanie był niezwykle dramatyczny i teatralny, zupełnie pozbawiony oczekiwanej subtelności.

Klum regularnie udowadnia, że nie boi się ryzyka na Met Gali. Zdarza jej się brylować w zachwycających sukniach, by w kolejnym roku przypominać postać z filmu grozy. Tym razem internauci stwierdzili, że gwiazda przekroczyła pewną granicę. Ekstremalny strój sprawił, że widzowie zaczęli porównywać go do kostiumu, a w sieci zaroiło się od komentarzy sugerujących, że modelka pomyliła prestiżową galę z własną imprezą halloweenową.

