Met Gala 2026 zdominowana przez szokujące kreacje. Absurdalne stroje! Te gwiazdy przesadziły?

Met Gala 2026 z motywem Costume Art. Gwiazdy zszokowały odważnymi stylizacjami

Organizatorzy tegorocznej imprezy postawili na motyw przewodni Costume Art, co w połączeniu z zasadami ubioru pod hasłem Fashion Is Art zachęciło znane osobistości do eksperymentów. Ciała zaproszonych gości miały pełnić funkcję żywych płócien, jednak część z nich potraktowała to zadanie w wyjątkowo skrajny sposób. Znane ze sceny muzycznej i filmowej artystki rywalizowały między sobą o miano najbardziej szokującej osoby wieczoru. W rezultacie na czerwonym dywanie zaprezentowano znikomą liczbę klasycznie pięknych sukni, a ich miejsce zajęły ekscentryczne stroje wyposażone w zdumiewające rekwizyty, do których należały chociażby fragmenty manekinów.

Podczas tego prestiżowego wydarzenia nie obyło się bez głośnych kontrowersji, a zaproszeni goście chętnie przekraczali wszelkie granice modowej poprawności, tworząc na czerwonym dywanie osobliwy spektakl.

Heidi Klum jako marmurowy posąg na Met Gali. Rihanna i Beyonce również zaskoczyły

W rywalizacji na najbardziej absurdalną kreację zdecydowanie wyróżniła się Heidi Klum, która wkroczyła na galę w stroju przypominającym autentyczną marmurową rzeźbę. Niemiecka modelka zadbała o najdrobniejsze detale, wykorzystując szary makijaż oraz specjalne sztuczne fałdy materiału imitujące kamień. Ten niezwykły efekt żywego pomnika wzbudził poruszenie, choć w ocenie wielu komentatorów stylizacja przypominała raczej typowe dla tej gwiazdy przebrania halloweenowe niż kreację przeznaczoną na ekskluzywną galę modową.

Ogromną uwagą mediów cieszyła się także Rihanna, która zaprezentowała się w futurystycznym, metalicznym stroju nawiązującym bezsprzecznie do współczesnych dzieł sztuki. Z kolei Beyonce postawiła na iście królewski wizerunek, którego głównym elementem był niezwykle obszerny i niesamowicie długi tren ciągnący się po ziemi. Władczy charakter swojej stylizacji podkreśliła również Ciara, zakładając na głowę strojną koronę.

Prawdziwe szaleństwo zaprezentowała Madonna, pojawiając się w skomplikowanej konstrukcji, która utrzymywała na jej głowie model pokaźnego statku. Wśród dziwacznych dodatków znalazł się manekin przyniesiony przez Jordan Roth oraz maska trzymana w dłoniach Gwendoline Christie. Teyana Taylor została całkowicie przykryta srebrzystymi frędzlami od czubka głowy aż po same stopy, natomiast Cardi B założyła na siebie monstrualne, zmutowane ciało obszyte czarną koronką. Janelle Monae połączyła w swoim stroju symbolikę natury z nowoczesną technologią, kreacja Lisy została wyposażona w dodatkową parę rąk, a Odessa A'Zion skupiła uwagę zgromadzonych na mocno wyeksponowanym biuście. Szalonych koncepcji modowych zaprezentowano tam znacznie więcej.

Obserwatorzy tego barwnego widowiska nieustannie dyskutują, czy zaprezentowane stroje stanowią fascynujący przełom w branży modowej, czy jedynie potęgują poczucie nudy wynikające ze zbytniego przerysowania.

