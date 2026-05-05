Odpowiedzi + arkusz CKE matura 2026 matematyka. Zobacz, jak ci poszło! [5.05.2026]

Odpowiedzi matura matematyka 2026. Arkusz CKE i rozwiązania wszystkich zadań

Matura 2026 - 5.05.2026 matematyka poziom podstawowy. Arkusz egzaminacyjny składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych. Łącznie zdający mogą zdobyć 50 punktów, przy czym zadania zamknięte i otwarte mają równy udział w końcowym wyniku.

"We wtorek, 5 maja 2026 r., o 9:00, ponad 376,6 tys. zdających rozpocznie #matura2026 z matematyki na poziomie podstawowym. To drugi z trzech egzaminów obowiązkowych w części pisemnej. Wszystkim Maturzystom życzymy powodzenia!" - podała w komunikacie CKE.

Matura 2026: matematyka poziom podstawowy [RELACJA LIVE]. Arkusz, odpowiedzi i komentarze

Na egzamin z matematyki trzeba zabrać konkretne przybory. Obowiązkowe są linijka, cyrkiel i kalkulator prosty. W dalszej części relacji publikujemy kolejne informacje o zadaniach, odpowiedziach oraz opiniach uczniów po wyjściu z egzaminu.

MATURA 2026 harmonogram

Egzaminy obowiązkowe pisemne (godz. 9:00)

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)

Kolejne egzaminy pisemne

6 maja (środa):

godz. 14:00 – matematyka w języku obcym (pp – szkoły dwujęzyczne)

godz. 15:35 – geografia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)

7 maja (czwartek):

godz. 9:00 – język angielski (pr), język angielski (dwujęzyczny)

godz. 14:00 – historia muzyki (pr)

8 maja (piątek):

godz. 9:00 – biologia (pr)

godz. 14:00 – filozofia (pr)

11 maja (poniedziałek):

godz. 9:00 – matematyka (pr)

godz. 14:00 – język rosyjski (pr, dwujęzyczny)

12 maja (wtorek):

godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie (pr)

godz. 14:00 – język niemiecki (pr, dwujęzyczny)

13 maja (środa):

godz. 9:00 – chemia (pr)

godz. 14:00 – historia sztuki (pr)

14 maja (czwartek):

godz. 9:00 – informatyka (pr)

godz. 14:00 – język ukraiński (pr, dwujęzyczny)

15 maja (piątek):

godz. 9:00 – geografia (pr)

godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych (pr)

18 maja (poniedziałek):

godz. 9:00 – historia (pr)

godz. 14:00 – język francuski (pr, dwujęzyczny)

19 maja (wtorek):

godz. 9:00 – fizyka (pr)

godz. 14:00 – język hiszpański (pr, dwujęzyczny)

20 maja (środa):

godz. 9:00 – język polski (pr)

godz. 14:00 – język włoski (pr, dwujęzyczny)

21 maja (czwartek):

godz. 9:00 – języki mniejszości narodowych (pp)

godz. 9:00 – chemia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)

godz. 10:35 – fizyka w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)

godz. 12:10 – biologia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)

godz. 13:45 – historia w języku obcym (pr – szkoły dwujęzyczne)

