Zmarła Masza Graczykowska. Ciało 25-letniej influencerki znaleziono w warszawskim mieszkaniu

Tragiczny finał plotek o stanie zdrowia Maszy Graczykowskiej

Informacja o śmierci Maszy Graczykowskiej wywołała ogromne poruszenie wśród jej obserwatorów. 25-latka jeszcze stosunkowo niedawno była aktywna na swoich profilach na Instagramie, YouTubie oraz TikToku. Od pewnego czasu po internecie krążyły nieoficjalne informacje o krytycznym stanie zdrowia młodej kobiety, a następnie o jej śmierci, które ostatecznie okazały się prawdziwe. Przeszłość influencerki naznaczona była licznymi problemami natury osobistej i zdrowotnej. Masza była hospitalizowana, a na początku 2024 roku wyznała, że zmagała się z poważną chorobą nerek, z powodu której otarła się o śmierć. Donoszono również, że borykała się z kryzysami zdrowia psychicznego.

Zobacz także: Nie żyje influencerka medyczna i młoda lekarka Pediatryczka Ola. Aleksandra Kąkol dopiero co wzięła ślub! Rodzina jest w żałobie

Działalność internetowa i walki freakfightowe. Z czego znana była Masza Graczykowska?

Masza Graczykowska zyskała popularność nie tylko dzięki publikowaniu filmów na YouTubie, gdzie zgromadziła ponad 165 tysięcy subskrybentów, ale także dzięki udziałowi w galach freakfightowych. Jej społeczność na Instagramie była jeszcze większa, liczyła ponad 258 tysięcy obserwujących. Rozpoznawalność influencerki wynikała w dużej mierze z relacji z innymi twórcami internetowymi, które nierzadko kończyły się publicznymi konfliktami. Liczne "dramy" z jej udziałem były często opisywane przez serwisy plotkarskie, co dodatkowo napędzało zainteresowanie jej osobą.

Nagła śmierć 25-latki zszokowała internautów. W mediach społecznościowych błyskawicznie zaroiło się od komentarzy pełnych niedowierzania i pożegnań. Wielu fanom trudno pogodzić się z faktem, że młoda, aktywna w sieci kobieta odeszła tak niespodziewanie.

Zobacz także: Niepokojące posty i nagła śmierć. Co wydarzyło się w domu 27-letniej influencerki?

Prokuratura bada okoliczności śmierci Maszy Graczykowskiej. Odbyła się sekcja zwłok

Początkowe spekulacje o śmierci Maszy Graczykowskiej niestety znalazły potwierdzenie w faktach. Smutne informacje zostały oficjalnie potwierdzone przez prokuraturę w oświadczeniu przekazanym portalowi Pudelek.

(...) w dniu 8 marca ujawniono ciało pani Maszy Graczykowskiej w mieszkaniu w Warszawie. W oględzinach brał udział prokurator. Postępowanie jest prowadzone w kierunku artykułu 155 - nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to standardowa kwalifikacja, jaka jest brana pod uwagę w przypadku nieustalonych przyczyn śmierci. Przeprowadzona została sekcja zwłok, która nie wykazała udziału osób trzecich, natomiast zlecono dodatkowe badania. Ciało zostało wydane - mówił przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W warszawskim mieszkaniu zmarłej influencerki przebywał również jej pies.

Mogę potwierdzić, że na miejscu zdarzenia obecni byli prokurator i policja - ujawniono psa, który został zabezpieczony i przekazany pierwotnie do schroniska, gdzie się nim zaopiekowano. Został już odebrany przez rodzinę ze schroniska. Działania zmierzające do zabezpieczenia czworonoga zostały podjęte - podkreślił prok. Piotr Antoni Skiba.

Szukasz wsparcia w kryzysie? Nie musisz radzić sobie sam! Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi lub martwisz się o kogoś bliskiego, pamiętaj o darmowych telefonach zaufania:

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym (linia całodobowa)

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (linia całodobowa)

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (linia całodobowa)

116 123 - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych (linia całodobowa)

112 - Numer alarmowy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia (linia całodobowa)

Zobacz więcej zdjęć. Nie żyje influencerka medyczna i młoda lekarka Pediatryczka Ola. Aleksandra Kąkol dopiero co wzięła ślub!

Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Rodzina aktorki zwróciła się do żałobników z wyjątkową prośbą