Matura 2026 - PRZECIEKI! To zadanie pojawia się co roku! W sieci pojawiły się pierwsze arkusze

W dniu matury z matematyki na poziomie rozszerzonym uczniowie gorączkowo wyszukują tzw. „przecieków”, które mają wskazywać, jakie typy zadań mogą znaleźć się w arkuszu egzaminacyjnym. Choć trudno potwierdzić ich wiarygodność, jedno jest pewne - są typy zadań, które powracają niemal na każdej maturze z matematyki. I właśnie na nich warto się skupić podczas ostatnich powtórek. Wielu analizując zadania, które pojawiają się w arkuszach matur z lat poprzednich, jest w stanie wytypować, jakiego typu zadania znajdą się na maturze. Sprawdź, jakie zadania pojawiają się najczęściej na egzaminie z matematyki i nie daj się zaskoczyć!

Matura z matematyki 2026 - pewniaki na maturze

Jednym z absolutnych „pewniaków” jest zadanie z procentów. Może dotyczyć obniżek cen, lokat bankowych albo zmian wartości w czasie. Tego typu polecenia sprawdzają podstawowe umiejętności rachunkowe i logiczne myślenie, dlatego niemal zawsze pojawiają się w arkuszu.

Jednym z takich tematów są również logarytmy. Zadania z tego działu pojawiają się bardzo często i mogą mieć różny poziom trudności - od prostych przekształceń po bardziej złożone równania logarytmiczne. Co ważne, występują zarówno w części zamkniętej, jak i otwartej, dlatego opanowanie wzorów i zasad ich przekształcania to absolutna podstawa.

Kolejnym niemal pewnym elementem matury jest rachunek prawdopodobieństwa. Zadania z tego zakresu zazwyczaj mają formę praktyczną - dotyczą losowania, układów zdarzeń czy prostych zagadnień kombinatorycznych. Kluczowe jest tutaj nie tylko liczenie, ale przede wszystkim dobre zrozumienie treści i umiejętność zastosowania odpowiedniego schematu.

Nie można też pominąć jednego z najważniejszych tematów, czyli funkcji kwadratowej. To zagadnienie pojawia się praktycznie co roku i obejmuje m.in. wyznaczanie miejsc zerowych, obliczanie współrzędnych wierzchołka paraboli czy rozwiązywanie zadań tekstowych z jej wykorzystaniem. Funkcja kwadratowa to fundament, bez którego trudno myśleć o dobrym wyniku na maturze.

Nie można też zapominać o geometrii. Obliczanie pola, objętości czy długości odcinków to kolejny stały element matury. Szczególnie popularne są zadania z trójkątów oraz brył przestrzennych, które wymagają zastosowania znanych wzorów w praktyce.

Wśród przewidywanych tematów pojawiają się także równania i nierówności. Rozwiązywanie prostych równań liniowych lub kwadratowych to podstawa, która niemal na pewno pojawi się na egzaminie.

„Pewniakiem” zdają się być także wyrażenia algebraiczne, jak np. wielomiany, które zbudowane są z liczb i zmiennej np. x.

Na maturze często pojawiają się także zagadnienie ze statystki, czyli analizy danych - liczb, wyników, zestawień. Zadanie może polegać na obliczaniu średniej arytmetycznej, znajdowaniu mediany (środkowej wartości) czy określanie dominanty.

Warto jednak pamiętać, że żadne „przecieki” nie dają stuprocentowej pewności. Arkusze są pilnie strzeżone, a krążące w internecie informacje często okazują się jedynie spekulacją. Najlepszą strategią pozostaje solidna powtórka i przećwiczenie typowych zadań, które od lat pojawiają się na maturze.

Jedno jest pewne - jeśli dobrze opanujesz podstawy, żadne zadanie nie powinno Cię zaskoczyć. Powodzenia!

Tuż po godzinie 9:00 w sieci pojawiły się już pierwsze przecieki. Na platformie X opublikowano zdjęcia, które mają być autentycznymi arkuszami z sali egzaminacyjnej.