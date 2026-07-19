Nowa twarz w "Tańcu z Gwiazdami". Na parkiet wkroczy Monika Borzym

Przygotowania do nowej odsłony "Tańca z Gwiazdami" idą pełną parą

Popularność programu "Taniec z Gwiazdami" wcale nie maleje. Od debiutu wiosną 2005 roku format przeszedł transformację, z najważniejszym punktem w postaci zmiany stacji z TVN na Polsat. To właśnie tam show znane jest jako "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Twórcy show robią wszystko, by gromadzić jak największą widownię. Od kilku sezonów stawiają na influencerów, co skutecznie przyciąga młodsze pokolenie. Aktualnie trwają wytężone prace nad 19. sezonem programu. W ostatnim niedzielnym wydaniu "Halo, tu Polsat" ujawniono nazwisko kolejnej osoby zaproszonej do udziału w nadchodzącej edycji tanecznej rywalizacji.

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Monika Borzym w "Tańcu z Gwiazdami". Kogo jeszcze zobaczymy na parkiecie?

Do obsady jesiennej edycji dołączyła 36-letnia Monika Borzym. Ta utalentowana artystka jazzowa pochodzi z rodziny o silnych korzeniach muzycznych. Swoje umiejętności wokalne rozwijała między innymi podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Jej talent doceniają zarówno słuchacze, jak i eksperci z branży muzycznej, co zaowocowało wieloma prestiżowymi nagrodami.

Zainteresowania 36-latki wykraczają jednak poza scenę muzyczną. Wokalistka ukończyła bowiem psychologię i seksuologię. Swoją wiedzę w tej dziedzinie aktywnie wykorzystuje, prowadząc od kilku lat własną praktykę psychoseksuologiczną.

Ogłoszenie nazwiska wokalistki oznacza, że lista uczestników najnowszej odsłony show jest prawie kompletna. Do tej pory telewizja Polsat oficjalnie poinformowała o występie m.in. 26-letniej Heleny Englert, 48-letniej Marty Wiśniewskiej, 40-letniego Piotra Gumulca, 40-letniego Krzysztofa Kwiatkowskiego, 35-letniego Matteo Brunettiego, 55-letniej Izabeli Kuny oraz 38-letniej Joanny Jędrzejczyk.

W planach był również udział 82-letniego Andrzeja Rosiewicza, lecz artysta musiał zrezygnować z powodu problemów zdrowotnych. Podobny los spotkał 34-letniego Dawida Swakowskiego, szerzej znanego jako Żurnalista, którego z rywalizacji wykluczyły względy zdrowotne.

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