Halftime Show podczas finału mistrzostw świata 2026. Madonna, Shakira i BTS zachwycili publiczność

Halftime Show na MŚ 2026. Format z Super Bowl podczas meczu Hiszpania - Argentyna

Ostatnie spotkanie mistrzostw świata w 2026 roku zapamiętamy nie ze względu na same sportowe rozstrzygnięcia, ale również z powodu niespotykanej dotąd oprawy artystycznej. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zainspirowała się legendarnymi przerwami z Super Bowl i zaoferowała kibicom pełnoprawny koncert. W przerwie starcia pomiędzy reprezentacjami Hiszpanii oraz Argentyny płyta boiska przeistoczyła się w ogromną estradę. Zarówno fani zgromadzeni na trybunach obiektu, jak i telewidzowie z całego globu podziwiali niesamowity spektakl łączący muzykę na żywo z nowoczesnymi efektami wizualnymi.

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Występy Madonny i Shakiry na mundialu. Gwiazdy muzyki pop skradły serca kibiców

Kiedy amerykańska wokalistka pojawiła się przed ogromną publicznością, udowodniła wszystkim, że upływające lata w ogóle nie mają na nią wpływu. Piosenkarka zaprezentowała się w perfekcyjnie przygotowanym stroju świetnie akcentującym figurę, przez co artystka wyglądała na zdecydowanie mniej lat, niż ma w rzeczywistości.

Internet natychmiast zalała fala komentarzy sugerujących, że piosenkarka zdołała wizualnie cofnąć się w czasie o równe dwadzieścia lat. Użytkownicy portali społecznościowych masowo chwalili witalność gwiazdy, jej obycie ze sceną i fantastyczną kondycję fizyczną, która stanowiłaby powód do zazdrości dla wielu młodszych koleżanek z branży.

Początkowe akordy kolejnego utworu doprowadziły tłum do absolutnego szaleństwa, ponieważ na horyzoncie pojawiła się autorka największych mundialowych hitów. Pochodząca z Kolumbii piosenkarka po raz kolejny pokazała doskonałe wyczucie piłkarskiego święta, dając niesamowicie żywiołowy koncert. Uwagę przykuwał również jej spektakularny strój z mnóstwem falujących przy najmniejszym ruchu piór, dzięki czemu w blasku stadionowych świateł wokalistka przypominała odradzającego się z popiołów feniksa.

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Na wielkiej scenie zaśpiewał także Justin Bieber, który błyskawicznie porwał miliony widzów wykonaniem swoich najpopularniejszych piosenek. Obecność kanadyjskiego piosenkarza wywołała ogromny entuzjazm wśród zgromadzonych kibiców, a jego dynamiczny występ spotkał się z najpotężniejszymi owacjami podczas całego muzycznego wydarzenia.

Równie gigantyczne poruszenie na trybunach wywołał krótki koncert niezwykle popularnej grupy BTS. Zespół rodem z Korei Południowej cieszy się statusem globalnego fenomenu branży rozrywkowej, a udział w mistrzostwach świata jedynie potwierdził ich silną pozycję rynkową. Każde ujęcie muzyków na stadionowych telebimach spotykało się z nieprawdopodobnym i bardzo głośnym wybuchem radości.

Wyjątkowego i nieco kinematograficznego sznytu całej uroczystości nadał znany na całym świecie dyrygent Gustavo Dudamel. Zgrabne połączenie muzyki klasycznej, potęgi świateł oraz najnowszych osiągnięć technologicznych z hitami ikon popkultury zagwarantowało piłkarskim fanom wrażenia artystyczne, jakich w historii mundialu po prostu jeszcze nie doświadczyli.