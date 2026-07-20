MŚ 2026. Jakie drużyny odpadły z turnieju bez porażki?

Niezwykły pech na mistrzostwach świata

Trzy reprezentacje narodowe dołączyły w tym roku do grona wyjątkowych pechowców. Iran, Holandia oraz Kolumbia pożegnały się z szansami na ostateczny triumf, chociaż nie zanotowały ani jednej porażki w trwającym turnieju. Brak przegranego meczu nie wystarczył, aby te zespoły mogły cieszyć się ze zdobycia najważniejszego piłkarskiego trofeum.

Sytuacje, w których niepokonany zespół odpada z rozgrywek, są nieodłącznym elementem wielkich imprez. W piłce nożnej o awansie nierzadko decydują najdrobniejsze detale, zmuszając świetnie grające drużyny do pakowania walizek. Wspomniane kadry dołączyły do historycznej listy ekip z podobnym losem.

Jak odpadają niepokonane drużyny?

Eliminacja bez porażki może przybierać w piłce nożnej bardzo zróżnicowane formy. Część z drużyn w takich specyficznych okolicznościach została wyeliminowana już w początkowej fazie grupowej, zazwyczaj z powodu zbyt dużej liczby remisów. W takich przypadkach brak potknięcia stanowi dla piłkarzy bardzo nikłe pocieszenie.

Znacznie bardziej bolesne są jednak rozstrzygnięcia na decydujących etapach rywalizacji pucharowej. Niektóre reprezentacje kończyły swój udział w turnieju, gdy musiały uznać wyższość rywali po rzutach karnych. Z kolei innym zespołom w takiej sytuacji pozostawała wyłącznie szansa na zdobycie tak zwanego pucharu pocieszenia w meczu o trzecie miejsce.