Żurnalista może zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami". Znany podcaster ma poważne problemy z sercem

Żurnalista w programie „Taniec z Gwiazdami”. Kontrowersyjny twórca przyjął propozycję Polsatu

Dawid Swakowski ma 34 lata i pod pseudonimem Żurnalista od dłuższego czasu wywołuje w polskiej przestrzeni medialnej sporo emocji. Internetowy twórca zaprasza do swojego studia znane osobistości ze świata show-biznesu, od których sprytnie wyciąga najbardziej osobiste i niezwykle zaskakujące sekrety. Przed jego mikrofonem zasiadały już takie osoby jak Julia Wieniawa, Małgorzata Rozenek-Majdan, małżeństwo Edyty i Cezarego Pazurów, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, a nawet politycy tacy jak Sławomir Mentzen oraz prezydent Andrzej Duda, którzy chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami.

W mediach wielokrotnie przypominano o mroczniejszym etapie życia influencera. Dziennikarze portalu Spiders’s Web+ opisywali szczegółowo rzekome oszustwa finansowe, których 34-latek miał dopuszczać się na szkodę swoich współpracowników oraz klientów. Szerokim echem odbiła się również jego głośna medialna przepychanka z 62-letnim Kubą Wojewódzkim. W ubiegłym roku wieloletni gwiazdor stacji TVN całkowicie zrezygnował ze współpracy z Teatrem 6. Piętro wyłącznie dlatego, że instytucja ta zdecydowała się na wspólny projekt ze Swakowskim.

Mimo wizerunkowych kryzysów internetowy twórca nie zwalnia tempa i regularnie publikuje nowe materiały. Przez ogromną część swojej dziennikarskiej kariery konsekwentnie ukrywał tożsamość i nie prezentował twarzy szerszej publiczności. Sytuacja zmieniła się diametralnie w kwietniu, kiedy to Żurnalista zdecydował się wystąpić w formacie 44-letniego Krzysztofa Stanowskiego. Swoją decyzję o ujawnieniu wizerunku tłumaczył wówczas potężnym zmęczeniem ciągłymi domysłami oraz piętrzącymi się oskarżeniami na jego temat.

Szybko wyszło na jaw, że za zrzuceniem maski krył się jeszcze jeden ważny powód biznesowy. Podcaster przystał na lukratywną ofertę telewizji Polsat i zdecydował się na udział w dziewiętnastej odsłonie popularnego formatu „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”.

Zobacz również: Ile Żurnalista zarobi w "Tańcu z gwiazdami"? Ma mieć jedną z największych stawek!

Dawid Swakowski ma chore serce. Zastąpi go Dominik Smaruj?

Ogłoszenie jego nazwiska w tanecznym show błyskawicznie wywołało oburzenie internautów, którzy głośno domagali się od władz stacji wykluczenia influencera z obsady. Kilka dni temu w mediach zaczęły krążyć nieoficjalne doniesienia, z których wynikało, że mężczyzna ostatecznie nie zatańczy na ekranie. Wszystko przez bardzo nagłe i niebezpieczne pogorszenie jego stanu zdrowia. Gwiazdor internetu zorganizował w weekend sesję pytań i odpowiedzi, podczas której wyjawił fanom swoje obecne diagnozy. Z relacji wynika, że twórca boryka się z poważnymi powikłaniami kardiologicznymi po przebytej anginie.

Część mojego serca nie pracuje prawidłowo, a z tego, co zrozumiałem od lekarza, jest martwa. Mogę pozwolić sobie jedynie na lekki trening siłowy i bardzo krótkie bieganie. [...] Choroba może się dalej rozwijać. Jeżeli obejmie kolejne 15 procent serca, mogę dojść do momentu, w którym wejście schodami na trzecie piętro stanie się dla mnie ogromnym wysiłkiem. Także zaczyna się nowe życie - napisał na Instagramie.

W swoich wpisach influencer nie odniósł się bezpośrednio do narastających spekulacji na temat rezygnacji z występów na parkiecie telewizji Polsat. Postanowiliśmy więc skontaktować się z członkiem ekipy realizującej hitowy program, aby sprawdzić, czy rzeczywiście umowa z podcasterem została zerwana ze względów medycznych. Nasz informator odpowiedział na te pytania niezwykle lakonicznie.

Nie wiem - przeczytaliśmy w wiadomości otrzymanej od osoby pracującej przy produkcji.

Z informacji opublikowanych przez serwis Pudelek wynika jednak, że szefostwo formatu zdążyło już znaleźć odpowiednie zastępstwo za chorującego celebrytę. Wolne miejsce w obsadzie ma zająć 34-letni aktor Dominik Smaruj, choć na ten moment stacja nie wydała żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Zobacz również: Skład tancerzy nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Zabraknie królewskiej pary, ale powrócą inni ulubieńcy publiczności

Afera po finale "Tańca z Gwiazdami"! Maserak przerywa milczenie i uderza w plotki o ustawce