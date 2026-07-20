Cristiano Ronaldo przeszedł do historii MŚ 2026. Jakiego wyczynu dokonał?

Rekord strzelecki na mundialu za oceanem

Zakończony w niedzielę turniej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku przyniósł kibicom historyczne rozstrzygnięcia indywidualne. Gwiazdor reprezentacji Portugalii po raz kolejny zapisał się na kartach piłkarskich kronik. Kapitan portugalskiej kadry zdobył gola, co czyni go jedynym zawodnikiem z trafieniami w sześciu turniejach mistrzostw świata. Ten unikalny wyczyn pozwala mu wyprzedzić wszystkich innych wybitnych graczy w historii tej dyscypliny. Dotychczas żaden inny sportowiec nie zdołał utrzymać tak doskonałej skuteczności przez kilkanaście lat występów.

Tuż za plecami legendarnego Portugalczyka uplasował się jego wieloletni rywal z boisk europejskich i światowych. Argentyńczyk Lionel Messi również wpisał się na listę strzelców podczas zakończonych zawodów. Tym samym zdołał on skutecznie pokonać bramkarzy w pięciu edycjach piłkarskiego czempionatu. Obaj wybitni zawodnicy potwierdzili swoją niezwykłą klasę w zmaganiach rozgrywanych na kontynencie północnoamerykańskim. Rywalizacja tych dwóch gigantów futbolu od lat pozostaje jednym z najważniejszych elementów każdego wielkiego turnieju.

Kto trafiał w czterech edycjach imprezy?

Zaszczytne grono piłkarzy z bramkami w czterech różnych odsłonach światowego czempionatu powiększyło się podczas tegorocznej imprezy. Do elitarnego klubu dołączyli właśnie brazylijski napastnik Neymar oraz chorwacki skrzydłowy Ivan Perisić. Oprócz nich czterema strzeleckimi turniejami mogą pochwalić się legendarny Brazylijczyk Pele oraz wybitni reprezentanci Niemiec. Wśród naszych zachodnich sąsiadów takiego wyczynu dokonali w przeszłości Uwe Seeler i Miroslav Klose. Ta krótka lista udowadnia, jak trudno jest utrzymać wysoką formę przez tak wiele lat.

Warto również pamiętać o niezwykle bogatej grupie zawodników z bramkami w trzech światowych turniejach. Statystyki pokazują, że osiągnięcie to stało się udziałem znacznie większej liczby utalentowanych graczy z różnych epok. Wśród strzelców trafiających na trzech różnych edycjach piłkarskich mistrzostw świata znaleźli się dwaj legendarni reprezentanci Polski. Polscy kibice z pewnością doskonale pamiętają znakomite występy Grzegorza Laty oraz Andrzeja Szarmacha. Ich wybitne osiągnięcia na zawsze wpisały się w niezwykle bogatą historię polskiego futbolu.