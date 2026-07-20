MŚ 2026. Kiedy odbył się tysięczny mecz?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-20 2:25

W historii piłkarskich mistrzostw świata rozegrano już ponad tysiąc spotkań. Mecz numer 1000 na mundialu odbył się podczas niedawno zakończonego turnieju. Kto i kiedy zapisał się w historii tej imprezy?

Noga piłkarza kopiącego piłkę na boisku. O historii i tysięcznym meczu mistrzostw świata przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w czarnym bucie uderza w piłkę na boisku, wzbijając kępki trawy.

Historia piłkarskich mistrzostw świata

Od początku istnienia mistrzostw świata w piłce nożnej rozegrano łącznie 1068 meczów. Pierwsze spotkanie w historii mundialu odbyło się 13 lipca 1930 roku. Wtedy na boisku w urugwajskim Montevideo zmierzyły się reprezentacje Francji i Meksyku.

Przez dziesięciolecia najważniejsza piłkarska impreza na świecie dostarczyła kibicom wielu niezapomnianych emocji. Liczba meczów systematycznie rośnie wraz z kolejnymi edycjami turnieju. To pokazuje, jak bardzo rozwinęły się rozgrywki na przestrzeni blisko stu lat.

Gdzie rozegrano mecz numer 1000?

Przełomowy moment w historii mistrzostw nastąpił w zakończonym w niedzielę turnieju. Mecz numer 1000 odbył się 20 czerwca w Guadalupe pod Monterrey. W tym wyjątkowym spotkaniu reprezentacja Japonii pewnie pokonała drużynę Tunezji wynikiem 4:0.

Jubileuszowe starcie na długo zapadnie w pamięć statystykom futbolu. Japończycy nie dali szans swoim rywalom z Afryki Północnej. Zwycięstwo azjatyckiej drużyny zapisało się złotymi zgłoskami w kronikach piłkarskich mistrzostw świata.