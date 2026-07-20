Zwycięzcy mistrzostw świata. Kto triumfował częściej?

Dominacja Europy i Ameryki Płd

W dotychczasowych 23 edycjach mistrzostw świata najcenniejsze piłkarskie trofeum wędrowało tylko na dwa kontynenty. Reprezentacje z Europy mogą pochwalić się 13 triumfami. Pozostałe 10 tytułów padło łupem drużyn z Ameryki Południowej.

Żaden inny kontynent nie zdołał jeszcze wychować mistrzów świata. Taka statystyka pokazuje niesamowitą siłę i tradycję piłkarską obu tych regionów, które od pierwszych mistrzostw nadają ton światowemu futbolowi.

Lista mistrzów z podziałem na kontynenty

Wśród europejskich potęg najwięcej tytułów na koncie mają Niemcy i Włochy. Niemcy wygrywali w latach 1954, 1974, 1990 i 2014, a Włosi w 1934, 1938, 1982 i 2006 roku. Francja triumfowała dwukrotnie (1998, 2018), Hiszpania również dwa razy (2010, 2026), a Anglia raz - w 1966 roku.

Amerykę Południową reprezentują trzej historyczni zwycięzcy. Rekordzistą jest Brazylia z pięcioma pucharami (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Argentyna wygrywała w latach 1978, 1986 i 2022, natomiast Urugwaj triumfował w 1930 i 1950 roku.