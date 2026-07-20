MŚ 2026 a rzuty karne. Ile razy decydowały o wynikach na mundialu?

Rzuty karne na MŚ 2026

W historii piłkarskich mistrzostw świata do wyłonienia zwycięzcy 39 razy potrzebny był konkurs rzutów karnych. Tegoroczny turniej MŚ 2026 również dostarczył kibicom podobnych emocji. Mistrzostwa organizowane wspólnie przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk zakończyły się w minioną niedzielę. W trakcie całej imprezy sędziowie zarządzali serię jedenastek czterokrotnie. Taki sposób rozstrzygania spotkań zawsze budzi ogromne napięcie na trybunach.

Zakończony niedawno mundial potwierdził, że rzuty karne są nieodłącznym elementem fazy pucharowej. Wymagają one od zawodników stalowych nerwów i doskonałego przygotowania mentalnego. Cztery konkursy rzutów karnych na MŚ 2026 to wynik, który wpisuje się w statystyki poprzednich turniejów tej rangi. O losach awansu często decyduje jeden drobny błąd lub doskonała interwencja bramkarza. Zespoły regularnie i bardzo dokładnie trenują ten decydujący stały fragment gry.

Kiedy po raz pierwszy strzelano karne?

Rozstrzyganie meczów w ten sposób nie towarzyszyło mistrzostwom świata od samego początku ich istnienia. Pierwszy raz w historii zdarzyło się to podczas mundialu w 1982 roku. Wówczas reprezentacja RFN zmierzyła się w zaciętym półfinale z zespołem Francji. Po regulaminowych 90 minutach spotkania na tablicy wyników widniał remis 1:1. Zespoły musiały przygotować się na dodatkowe 30 minut morderczej walki na boisku.

Dogrywka w tym historycznym meczu była niezwykle zacięta i zakończyła się wynikiem 3:3. Ostatecznie reprezentacja RFN pokonała Francję 5-4 w premierowym konkursie rzutów karnych. To wydarzenie na zawsze zmieniło oblicze piłkarskich mistrzostw świata na całym globie. Od tamtej pory seria jedenastek stała się ostatecznym sposobem na wyłonienie zwycięzcy przy braku rozstrzygnięcia z gry. Ten dramatyczny i bezkompromisowy format obowiązuje w najważniejszych rozgrywkach do dziś.