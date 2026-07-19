Nicole Scherzinger i Robbie Williams zachwycili na finale mundialu. Ten występ przejdzie do historii

Robbie Williams i Nicole Scherzinger rozgrzali finał mundialu! Ich występ przejdzie do historii

Zmaganiom o Puchar Świata w 2026 roku towarzyszyła doskonała oprawa muzyczna. Widzowie otrzymali niesamowite show zorganizowane na najwyższym poziomie. W kulminacyjnym momencie na scenę wkroczyli Nicole Scherzinger, Robbie Williams i Laura Pausini, prezentując oficjalną piosenkę mistrzostw, utwór „Desire”. Od samego początku zapowiadało się na niezwykłe wydarzenie muzyczne. Kibice na stadionie i przed telewizorami podziwiali znakomitą choreografię, wspaniałe kreacje oraz imponującą grę świateł.

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Skradli całe show! Nicole Scherzinger i Robbie Williams olśnili podczas finału mundialu

Trio znanych wokalistów od dłuższego czasu pracowało nad oficjalnym hymnem mundialu. Utwór „Desire” miał oddawać ducha rywalizacji, sportowe zaangażowanie i wielkie marzenia, które nierozerwalnie łączą się z piłkarskimi zmaganiami.

Finałowy koncert potwierdził status gwiazd zaangażowanych w projekt. Piosenka w ich interpretacji spotkała się z ogromnym aplauzem tysięcy fanów zgromadzonych na trybunach oraz rzeszy widzów oglądających wydarzenie w domach.

Szeroko komentowano również wyjątkowe stroje całej trójki wykonawców. Muzycy zaprezentowali się w błękitnych, lśniących kreacjach, które wspaniale prezentowały się w blasku scenicznych świateł. Każdy ze strojów zdobiły liczne połyskujące kamienie i kryształy.

Uwagę przykuwała przede wszystkim Nicole Scherzinger w obcisłej, mieniącej się sukni, która doskonale eksponowała jej figurę. Wokalistka zadbała także o mocny, sceniczny makijaż oraz starannie ułożoną fryzurę.

Robbie Williams zdecydował się na błękitny garnitur urozmaicony błyszczącymi detalami. Artysta połączył swój rockowy wizerunek z nowoczesną elegancją. Laura Pausini wyglądała równie olśniewająco, wybierając suknię bogato zdobioną mieniącymi się aplikacjami.

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