Jubileuszowe bramki w MŚ 2026. Kto zdobył 3000. gola

Jubileuszowe bramki w historii mistrzostw

Podczas zakończonego w niedzielę mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku łączna liczba goli w historii mistrzostw świata osiągnęła dokładnie 3028. To wyjątkowe wydarzenie dla statystyków oraz miłośników światowego futbolu. Liczba trafień stale rośnie z każdym kolejnym turniejem.

Zaszczytne trafienie numer 3000 należało do Argentyńczyka Enzo Fernandeza, który pokonał bramkarza rywali w wygranym 3:2 ćwierćfinale z Egiptem. Ten moment przeszedł do kronik jako jedna z najważniejszych bramek minionych rozgrywek o puchar świata. Pomocnik dołączył do zaszczytnego grona strzelców.

Kto jeszcze trafił jubileuszowego gola?

Wśród zdobywców poprzednich okrągłych bramek w historii mundiali znajdują się wielkie nazwiska, w tym Robert Lewandowski, Argentyńczyk Lionel Messi, Chorwat Luka Modrić oraz Anglik Gary Lineker. Ich wybitne umiejętności pozwoliły im zapisać się w statystykach FIFA na stałe. Każdy z tych zawodników stanowi legendę w swoim kraju.

W zestawieniu widnieje także jedno trafienie samobójcze, gdy 1600. gol na mistrzostwach we Francji w 1998 roku został zdobyty przez Pierre'a Issę. Reprezentant Republiki Południowej Afryki niefortunnie pokonał własnego bramkarza w meczu przeciwko drużynie gospodarzy. Stanowi to ciekawostkę w całym zestawieniu jubileuszowych zdobyczy.