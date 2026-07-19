Muzyczne show podczas finału mundialu. Wystąpią największe gwiazdy

Muzyczna rewolucja FIFA podczas finału MŚ 2026

Finał mundialu zaplanowany na 19 lipca zapowiada się niezwykle interesująco. Oprócz starcia piłkarskich potęg – Argentyny i Hiszpanii – kibice będą świadkami bezprecedensowego widowiska. Po raz pierwszy w dziejach turnieju przerwa między połowami zamieni się w wielki koncert. Zamiast tradycyjnej pauzy technicznej organizatorzy przygotowują spektakularne show, przypominające największe muzyczne festiwale świata.

Zobacz też: Mundial 2026 jak Super Bowl. Kibice oburzeni nowym pomysłem FIFA

Sonda Będziesz oglądał mecze podczas Mundialu 2026? Tak, planuję zobaczyć wszystkie Tak, ale tylko niektóre Nie, nie interesuje mnie to Nie wiem

Halftime Show na mundialu. Gwiazdy na finale MŚ 2026 w New Jersey

Koncepcja muzycznego Halftime Show podczas mistrzostw świata to absolutna nowość. Do tej pory takie występy kojarzyły się wyłącznie z finałami Super Bowl, gdzie największe nazwiska sceny muzycznej dawały kilkunastominutowe koncerty.

Tym razem podobny format zostanie zrealizowany na najważniejszym piłkarskim wydarzeniu globu. Decydenci postanowili połączyć siły świata muzyki i sportu, by stworzyć unikalne widowisko.

Główną gwiazdą tego spektaklu ma być Shakira. Artystka od lat angażuje się w mistrzostwa świata, a jej utwory wielokrotnie stawały się hitami piłkarskich imprez. Teraz zaprezentuje się w przerwie finałowego starcia, jako twórczyni oficjalnego hymnu turnieju.

Zobacz też: Te gwiazdy zaśpiewają na finale Mistrzostw Świata. To oni zamkną mundial 2026 w New Jersey

To jednak nie koniec niespodzianek. Obok latynoskiej wokalistki wystąpi Madonna – niekwestionowana królowa popu, obecna na scenie od dekad. Na murawie pojawi się także Justin Bieber, jeden z najpopularniejszych artystów na świecie.

Na scenie nie zabraknie też młodszych idoli. Południowokoreański zespół BTS, cieszący się ogromną rzeszą fanów, zadba o dynamikę występu. Skład artystów uzupełnią brytyjski zespół Coldplay oraz nigeryjski wokalista Burna Boy, co zwiastuje historyczne wydarzenie muzyczne.

Finałowe spotkanie Mistrzostw Świata 2026 to nie tylko starcie piłkarskich gigantów, ale również wielkie widowisko mające przyciągnąć miliony przed telewizory. Pojedynek między Hiszpanią a Argentyną odbędzie się na obiekcie New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Mecz rozpocznie się 19 lipca o godzinie 21:00 polskiego czasu.

Zobacz też: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan podzieleni przed finałem mundialu! Będzie awantura w domu?