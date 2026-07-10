Norbi jako prowadzący "Dzień dobry TVN". Widzowie już wydali werdykt, on sam żartuje z angażu

Norbi ma już za sobą swój telewizyjny chrzest w "Dzień dobry wakacje". Na kanapie śniadaniowego pasma TVN zasiadł obok Doroty Wellman i od razu udowodnił, że kamera go nie peszy. Część komentujących w sieci standardowo znalazła powody do narzekań, ale zdecydowana większość widzów chwaliła prezentera za naturalny luz i wrodzone poczucie humoru.

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Norbi w porannym paśmie TVN. Jak go odebrano?

Dla przypomnienia – Norbi to nie jest naturszczyk w telewizyjnym fachu. Swoją przygodę przed kamerami zaczynał w stacjach TVN i TVN Gra, gdzie prowadził teleturnieje dla widzów. Z czasem na długie lata związał się z TVP, będąc gospodarzem takich hitów jak "Jaka to melodia?" czy "Koło fortuny". Kiedy zakończył współpracę z publicznym nadawcą, jego kariera wcale nie wyhamowała – przeniósł się do Silver TV, znów prowadząc formaty na żywo. Teraz zadebiutował w porannej śniadaniówce. Co na to publiczność?

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Sonda Norbi. Czy lubisz jego muzykę? Tak Nie Trochę

Było super, zabawnie, z wakacyjnym luzem. Norbi pogodny, naturalny, bez żadnej sztuczności. Brawo

Fajny gość

BYŁO WAKACYJNIE

Fantastycznie poszło Norbiemu . Zabawny, przygotowany do każdej rozmowy, nareszcie ktoś ciekawy z werwą zainteresowany kulturalny ale nie sztuczny. No Fantastiko nareszcie ktoś interesujący ciekawy i taki w punkt . Osobowość . Myślę , że tu sprawdziłby się idealnie

Norbi u boku Doroty Wellman w "Dzień dobry wakacje"

Informacja o dołączeniu Norbiego na jeden dzień do zespołu gospodarzy wakacyjnej odsłony "Dzień dobry TVN" pojawiła się w środę, 8 lipca 2026 r. Dzień później wokalista i showman zameldował się w warszawskim studiu w towarzystwie doświadczonej Doroty Wellman. Panowała atmosfera zabawy, a na ekranie nie brakowało tanecznych i muzycznych momentów.

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Od pierwszych minut jego występ wywoływał gorące dyskusje wśród telewidzów. Choć serwisy plotkarskie informowały o lawinie negatywnych opinii, na oficjalnych kontach programu na Instagramie i Facebooku takich komentarzy było jak na lekarstwo. Oto nieliczne z krytycznych uwag, na jakie natrafiliśmy:

Myślę że nie będzie Norbi prowadzić programu

Nie nie tylko nie Norbi

Norbi komentuje swój debiut. Zaskakujące wyznanie

Sam Norbi podszedł do swojego występu ze sporym dystansem, nie kryjąc autoironii. Będąc na wizji, otwarcie wyznał, że jest tego dnia trochę "przymulony". Z odsieczą przyszła mu Dorota Wellman, która usprawiedliwiała go brakiem snu po serii intensywnych koncertów. Prezenter postanowił też obrócić w żart okoliczności swojego pojawienia się w programie.

Byłem najtańszy w tej opcji, dlatego mnie zaprosili

– podsumował z szelmowskim uśmiechem nowy prowadzący.

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