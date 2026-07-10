Widzew Łódź pokonuje Besiktas Stambuł. Zobacz strzelców goli

Widzew Łódź testuje formę przed sezonem

Podczas obozu przygotowawczego w austriackim Bad Erlach łodzianie rozegrali nietypowy mecz kontrolny. Spotkanie z utytułowanym tureckim klubem trwało zaledwie dwie połowy po 35 minut każda. Zespół z Polski pokonał rywali 2:0 po celnych trafieniach Emila Kornviga w 30. minucie oraz Frana Alvareza w 47. minucie. Dla piłkarzy z centralnej Polski był to trzeci ważny sprawdzian podczas trwających przygotowań do nowych rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej.

Wcześniej czterokrotni mistrzowie kraju odnieśli wysokie zwycięstwo 4:0 nad pierwszoligową Stalą Rzeszów na własnym obiekcie. Następnie w pierwszym spotkaniu na austriackim zgrupowaniu zremisowali bezbramkowo z wicemistrzem Słowacji DAC 1904 Dunajska Streda. Szkoleniowiec Aleksandar Vuković posłał do gry przeciwko Turkom najsilniejszą możliwą obecnie jedenastkę. Na boisku pojawił się między innymi nowo pozyskany napastnik reprezentacji Polski Karol Świderski, który tym razem nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

Kolejne mecze łódzkiej drużyny przed startem

W konfrontacji z drużyną ze Stambułu nie wystąpił jeszcze hiszpański obrońca Mario Garcia. Defensor w piątek oficjalnie parafował nowy trzyletni kontrakt z łódzkim klubem i czeka na swój debiut. Ostatnim sprawdzianem podopiecznych trenera Vukovicia podczas zagranicznego pobytu w Austrii będzie słoweńska ekipa Brinje Grosuplje. Spotkanie z tym przeciwnikiem zaplanowano na niedzielę na zwieńczenie dotychczasowej pracy treningowej.

Po rychłym powrocie do Polski zespół będzie dalej szlifował formę na własnych obiektach sportowych. Ostatnim testem przed powrotem do wymagającej rywalizacji ligowej będzie zaplanowane na 19 lipca starcie z Puszczą Niepołomice. Inauguracja nowego sezonu w ekstraklasie czeka drużynę już 26 lipca na własnym stadionie. Pierwszym poważnym przeciwnikiem o punkty będzie wkraczający na ten szczebel Motor Lublin.