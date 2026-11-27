O Violetcie Villas ponownie jest bardzo głośno, a to za sprawą długo wyczekiwanego filmu z Sandrą Drzymalską w roli głównej. Produkcja powstała w oparciu o wspomnienia Krzysztofa Gospodarka, syna wielkiej diwy i przedstawia ją przede wszystkim jako człowieka, a nie podbijającą sceny w Las Vegas i na całym świecie gwiazdę estrady.

Michał Wiśniewski przyjaźnił się z Villas

Nie jest tajemnicą, że jedną z najbliższych Villas osób, jeśli chodzi o show-biznes, był Michał Wiśniewski. Lider Ich Troje bardzo zaangażował się w pomoc zmarłej w 2011 roku w fatalnych warunkach artystce.

Mandaryna wspomina Violettę Villas

Mandaryna, obecnie finalistka 19. edycji "Tańca z Gwiazdami", miała okazję poznać Violettę Villas. Diwa regularnie gościła w jej domu, gdy ta była jeszcze żoną Michała Wiśniewskiego. W rozmowie z serwisem ESKA.pl tancerka i piosenkarka podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat ponadczasowej artystki.

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz na treningu do "Tańca z Gwiazdami"

Mandaryna zasmucona losem Villas

Marta Wiśniewska była jedną z osób, które miały zaszczyt osobiście poznać Violettę Villas. Artystka często odwiedzała Michała, gdy tworzyli jeszcze małżeństwo.

Tak, poznałyśmy się. Wielokrotnie była gościnią w naszym domu. Wielka artystka, po prostu. Można sobie o niej mówić, co się chce, też żyła w takich czasach, w jakich żyła. Uważam, że artyści na takim poziomie, na którym ona była, do końca powinni żyć przepięknie - powiedziała piosenkarka w rozmowie z Eską.

Co ciekawe - w jednym ze swoich ostatnich wywiadów Villas doceniła styl Mandaryny.

Podoba mi się, jak się ubierają [Doda z Mandaryną]. Im to pasuje, one są młode. Gdybym była w ich wieku, też może bym sobie to tak wymyśliła. Szczególnie Mandaryna bardzo ładnie się ubiera. Doda nie tak bardzo [mi się podoba] ze względu na brak pokory - oceniła w wywiadzie dla "Uwagi".